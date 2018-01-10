Протесты под Светлогорском продолжаются третью неделю

Протесты под Светлогорском продолжаются третью неделю10
- 10.01.2018, 21:26
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Жители Якимовой Слободы третью неделю протестуют против целлюлозного завода.
Сегодня начались общественные слушания вокруг проблемы, передает «Белсат».
25 декабря жители деревни Якимова Слобода вышли на протест с требованием решить проблему с «вонючим заводом»: сельчане жалуются на неприятный запах, идущий с завода беленой целлюлозы, который был недавно здесь построен.
Совместный белорусско-китайский проект стоил сотни миллионов долларов, но заработал тайно, без насоса в конце прошлого года.
Люди говорят о боли в горле и кашле. У некоторых идет даже кровь из носа. Жители требуют обеспечить постоянный экологический контроль за предприятием и минимизировать вредные выбросы.
Сегодня в деревне началось общественное обсуждение проблем, которые вызывает предприятия. Стрим из зала заседания устроила журналистка Лариса Щирякова.