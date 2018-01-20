Блогер Филипович добился возбуждения «дисциплинарки» для судьи 14 20.01.2018, 17:36

6,862

МАКСИМ ФИЛИППОВИЧ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Это первый случай в Гомеле, когда районного судью привлекут к дисциплинарной ответственности.

Служитель Фемиды из суда Советского района Гомеля Виталий Ковбеня запретил аудиозапись гомельчанину, известному блогеру Максиму Филиповичу, который через Верховный суд добился «дисциплинарки» для районного судьи, пишет «Гомельская Весна».

«В связи с незаконным запретом осуществлять аудиозапись открытого судебного заседания по делу об административном правонарушении председателю Гомельского областного суда поручено возбудить дисциплинарное производство в отношении судьи Ковбеня В.А.», - сообщил в адрес М. Филиповича первый зам. председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

Отношения между блогером и районным судьей не заладились еще с лета прошлого года, тогда Максима в суде обвиняли в «подмене государственных СМИ». Во время процесса судья запретил ведение видеозаписи, хотя никто против этого не возражал. «Именно видеозаписи вы хотите?, - обратился к ему судья. – Повторяюсь еще раз, видеозапись по закону запрещена, поэтому ваше ходатайство отклоняется (аудио цитата).

По факту запрета аудиозаписи Максим Филипович оставил заявление в книге жалоб и предложений суда. Попытка «поставить судью на место» через областной суд успехом не увенчалась, главный судья области Сергей Шевцов ответил блогеру формальной отпиской.

Напомним, к судьям в качестве мер дисциплинарного взыскания могут применяться лишение полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев; замечание; выговор; предупреждение о неполном служебном соответствии; понижение в квалификационном классе на срок до шести месяцев; освобождение от должности.