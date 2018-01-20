«Дело Попчени»: Школа и СПК не знают, из чего платить компенсацию семье девочки 22 20.01.2018, 20:44

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Фото: tut.by

По решению суда, они должны 50 тысяч рублей.

Директора молодечненской школы № 11 и ОАО «Холхлово» не знают, где взять деньги на выплату морального вреда родителям погибшей на уборке картофеля школьницы. По решению суда, они должны 50 тысяч рублей. Об этом пишет издание Край.by.

Руководители ОАО «Холхлово» и СШ № 11 ошарашены решением суда Молодечненского района по иску родителей погибшей 13-летней Вики Попчени.

По гражданскому делу о возмещении морального вреда было привлечено 11 ответчиков, но судья Игорь Гаранович 19 января вынес решение, по которому компенсировать вред должны только два. Сельхозпредприятие «Холхлово» — 35 тысяч рублей, средняя школа № 11 — 15 тысяч рублей. Решение еще может быть обжаловано в областном суде.

Руководитель СПК ошарашен. Школа: «Нам остается просить учителей скинуться»

Директор ОАО «Холхлово» Андрей Стадуб прокомментировал решение суда:

— Я ошарашен этим решением. Прекрасно понимаю, что это большое горе для родителей девочки. После ее гибели мы передали на похороны 10 миллионов рублей «старыми». Было наказано предприятие, а наш водитель осужден по уголовной статье. И снова мы должны отвечать. Я не готов сейчас сказать: кто виновен, если не мы. Но поймите: 35 тысяч для ОАО «Холхлово», в котором работают всего 100 человек, — это практически месячная зарплата. Как я буду людям в глаза смотреть, если вырву эти деньги из оборота?

Андрей Стадуб утверждает: суд обошелся с ОАО «Холхлово» слишком круто. Он сомневается, что в этом случае помощь предприятию может оказать райисполком.

— Я еще буду консультироваться с нашим юристом: имеет ли смысл обжаловать решение суда, но, скорее всего, мы его обжалуем.

У средней школы № 11 нет своих денег. На все нужды средства выделяет отдел образования, спорта и туризма райисполкома. Об этом рассказал директор учреждения Александр Люлькович.

— Я в шоке и считаю несправедливым решение суда, — говорит директор школы. — В этой трагедии виновна не только школа, но почему-то из большого круга ответчиков выбор пал на нас. Буду собирать администрацию и советоваться: что нам делать? У школы нет ни копейки. Не говоря уже о 15 тысячах рублей. Мы в итоге выплатим. Но где взять эти деньги? Просить учителей скинуться?.. Я только рад, что наши учителя Ольга Завадская и Ирина Апанасевич по суду не должны платить. За своих работников всегда переживаю.

По словам собеседника, он не рассчитывает на помощь отдела образования, спорта и туризма райисполкома: средства на подобные выплаты в бюджете не заложены.

Александр Люлькович рассказал также, что 26 января ждет из Минска правового инспектора областного комитета профсоюза работников образования. Он поможет обжаловать решение суда Молодечненского района в Минский областной суд.