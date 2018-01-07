Бразилец из своего кармана доплатил €10 миллионов, чтобы перейти в «Барселону» 3 7.01.2018, 19:21

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Филиппе Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 160 миллионов евро.

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, за 160 миллионов евро перебравшийся из «Ливерпуля» в «Барселону», из своего кармана добавил 10 миллионов евро в счет оплаты рекордного для «Барселоны» трансфера, сообщает Football.ua со ссылкой на Mundo Deportivo.

Переход в «Барселону» был давней мечтой для Коутиньо. Бразилец еще минувшим летом рассчитывал перебраться в Каталонию, но сделка состоялась лишь сейчас. Причем переговоры о трансфере вышли на финишную прямую как раз после того, как футболист сам решил компенсировать часть суммы.

Срок контракта с «Барселоной» составит на 5,5 лет, а отступные за переход Коутиньо в другой клуб прописаны в размере 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 120 миллионов евро, еще 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Трансфер Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» рекордный для английского футбола и третий в истории мирового — вслед за переходами Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов).

25-летний Коутиньо — воспитанник бразильского клуба «Васко да Гама». В 2010 году он перебрался в миланский «Интер». Там Филиппе заиграть не удалось, и в 2013 году он перешел в «Ливерпуль».

С 2010 года полузащитник выступает за национальную сборную Бразилии. Всего он провел за команду 25 матчей и забил 7 мячей.