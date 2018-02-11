В Бресте опрокинулась маршрутка с 10 пассажирами 11.02.2018, 16:43

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Фото: ГАИ Брестской области

ДТП произошло на пересечении улиц Гаврилова и Орловской.

По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса (маршрут №15) двигался по улице Орловской со стороны улицы Гродненской, передает «Белсат».

На пересечении неравнозначных дорог он не уступил дорогу водителю автомобиля «Toyota Prius» (такси), который ехал по главной дороге.

Как сообщают в ГАИ Брестской области, светофоры в это время не работали.

Фото: ГАИ Брестской области

В результате аварии получили травмы три женщины и двое мужчин. Мужчины после оказания медицинской помощи поехали домой. По факту ДТП проводится проверка. В момент аварии в маршрутке находились 10 человек, в такси — двое.