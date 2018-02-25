Как умерло агентство лорда Белла и при чем здесь Лукашенко 12 25.02.2018, 22:32

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Тимоти Белл

Жизнь и африканская смерть «прачечной» диктатора.

Газета The New York Times опубликовала две статьи-расследования того, как пришло к упадку и умерло одно из наиболее печально известных PR-агентств мира - Bell Pottinger. Фирма занималась отбеливанием репутации спорных лиц - от бизнесменов и спортсменов до некоторым диктаторов, пишет «Радыё Свабода».

После публикации первой статьи вскоре в газете появилась поправка:

«В статье, которая вышла в среду, о крахе британской PR-фирмы Bell Pottinger, помещена неточная информации об одном из бывших клиентов фирмы, Александре Г. Лукашенко из Беларуси. Он является нынешним президентом и диктатором страны, а не бывшим».

Тимоти Белл

Что это означает? Не то ли, что все же работа агентства лорда Белла с Лукашенко хоть и закончилась досрочно, но имела успех? На самом деле, интересно то, что многие из предложений были выполнены, хотя и с опозданием.

Биография компании

Когда звезда Южной Африки бегун Оскар Писториус предстал перед судом за жестокое убийство своей подруги, он нанял британскую фирму Bell Pottinger, чтобы попытаться исправить свою пошатнувшуюся репутацию. Президент Сирии Башар Асад и его жена также обращались к этой компании за помощью в «нормализации» имиджа. То же самое в свое время сделал и Александр Григорьевич Лукашенко - правитель Беларуси.

В мире компания Bell Pottinger выделялась среди конкурентов тем, что смело шла в бой там, где другие боялись. Она отвечала за позитивный имидж многих правительств, неоднозначных клиентов и влиятельных людей, которые шли вразрез общественному мнению. Благодаря этому, фирма имела огромные гонорары и стала одной из самых влиятельных компаний по связям с общественностью в Великобритании и мире в целом.

Но недавно Bell Pottinger окончательно рухнула после своей последней попытки изменить ситуацию в Южной Африке. Фирма была вынуждена назначить администраторов для своих британских операций и клиентов, а сотрудники и основные акционеры разорвали связи с ней.

Быстрое падение Bell Pottinger встряхнуло всю глобальную отрасль по связям с общественностью и поставило вопрос о слишком воинственной тактике, которая используется теми, кто участвует в «отмывании репутации».

Крах фирмы случился после независимого доклада, опубликованного в начале 2017 года. В нем рассказывалось, что британскими PR-специалистами была проведена полностью неэтичная кампания, эксплуатировавшая разделение между черными и белыми жителями Южной Африки с целью отвлечения внимания от скандала вокруг ситуации с уже экс-президентом страны Джейкобом Зумом.

Джейкоб Зума

фото: reuters

После того, как доклад был опубликован, Ассоциация по связям с общественностью и коммуникациям Великобритании исключила Bell Pottinger из своих рядов, что стало первым случаем в истории.

Джеймс Хендерсон, исполнительный директор Bell Pottinger, подал в отставку. Клиенты, в том числе британский банк HSBC и известная фирма Richemont, отказались от услуг компании, а ее репутация стала выглядеть такой же грязной, как у некоторых ее клиентов.

История смерти компании имеет иронический оттенок, поскольку Bell Pottinger всегда была за пределами приличия. В течение 30 лет деятельности в высших эшелонах Великобритании компания стремилась «отполировать» имидж диктаторов (Александр Лукашенко), репрессивные режимы (Бахрейн и Египет) и знаменитых лиц, обвинялась в грязных преступлениях (тот же олимпийский бегун Писториус, который был обвинен в убийстве).

Как было с Лукашенко?

По словам лорда Тимоти Белла, его PR-компания Bell Pottinger Group, которая в 2008-2009 годах работала на улучшение имиджа Беларуси и Александра Лукашенко на Западе, получала гонорары исключительно от белорусского правительства.

Так лорд Белл ответил на слова одного из своих коллег и менеджеров компании Bell Pottinger Group, Дэвида Уилсона, который сказал британским журналистам, что за PR-услуги для Лукашенко платил «если можно так сказать, богатый благотворитель, у которого были ключевые интересы в Беларуси».

В свое время британская газета Independent опубликовала статью о закулисных аспектах работы компании лорда Белла, написанную на основе материала, которые добыли журналисты из Бюро журналистских расследований в Лондоне, притворившись потенциальными клиентами пиарщиков.

Дэвид Уилсон, с которым фиктивные клиенты говорили, сказал им еще, что «в нашей работе для Беларуси никто, кроме Беларуси, не знает, кто за эту работу на самом деле платил».

Лорд Белл опроверг эту информацию. «Все счета были высланы белорусскому правительству и все выплаты были получены от белорусского правительства. Дэвид Уилсон сказал неправду. Я не знаю, почему он это сказал», - цитирует Тимоти Белла Independent.

Чуть позже появились и «сливы», в одном из которых приводился документ, разработанный специально для правительства Беларуси.

Что в нем было?

Прежде всего ставился вопрос улучшения имиджа белорусских властей. Под улучшением понималось прежде всего налаживание хороших отношений с ЕС, для чего нужно было выпустить всех политзаключенных, провести частичную либерализацию и постепенно внедрить европейские ценности. Также предполагалось пригласить в Беларусь журналистов из наиболее известных мировых изданий.

Несмотря на некоторый перерыв после событий Площади и выборов 2010 года, в настоящее время Беларусь действительно пытается наладить отношения с Европой, недалеко отступая от советов Белла.

Тимоти Белл. 2008 год

Уникальный список клиентов

Лондон в настоящее время является базой целого кластера PR-компаний, обслуживающих иностранные правительства. По этой причине звучат предостережения, что город стал «мировой столицей отмывания репутации». Bell Pottinger, фактически, создал шаблон для успешной деятельности в этой прибыльной нише.

Это все было в значительной степени результатом работы Тимоти Белла, который заработал свою репутацию и даже получил рыцарское звание, помогая Маргарет Тэтчер выиграть три избирательные кампании подряд. Он пришел к славе с лозунгом «Labour is not working» (Работа больше не работает, - РС), благодаря которой Консервативная партия добилась успеха на выборах в 1979 году.

Маргарет Тэтчер

фото: wikipedia

В одном из недавних интервью Белл безразлично, между затяжками сигареты, сказал: «Нравственность - работа для священников, а не для пиарщиков».

Bell Pottinger быстро получила сотни клиентов, некоторые из которых были печально известны. Лорд Белл приписывает себе способность работать практически с любым человеком, что вытекает из его якобы природного оптимизма. «Я вижу хорошее в людях», - сказал он.

Это включало в себя и работу с бывшим диктатором Чили Аугусто Пиночетом. А во время войны в Ираке у Bell Pottinger был контракт с Пентагоном по производству пропагандистских материалов для вооруженных сил США. Это включало сценарии для «мыльной оперы» по-арабски, которая транслировалась в стране, говорил как-то Белл.

И даже если список клиентов компании не изумлял своей одиозностью, то методы работы как раз вызывали интерес. Так, в 2011 году компания была замечена в манипулировании результатами поиска в поисковых системах для людей, которые, по мнению фирмы, являются ее потенциальными клиентами.

Южная Африка

В начале 2016 года Bell Pottinger подписала контракт с клиентом, который в конечном итоге компанию и похоронил. Она начала работать на Гуптов - трех братьев из Индии - которые построили большую многомиллиардную корпорацию в Южной Африке. Аджай, Тони и Атул Гупты заработали фантастические суммы.

Усиливая свою дружбу с президентом Зумом, через издевательства над чиновниками и угрозы, они обеспечили контракты в таких разнообразных областях, как вооружение, горнодобыча и железная дорога. Они выбирали на должности министров выгодных им политиков. Гупты и Зума были настолько переплетены, что критики начали называть их «Zupta-режим» (Gupta + Zuma).

Власть Гуптов и их холдинга Oakbay Investments привлекла к себе внимание критиков. Но семья решила нанести контрудар в сфере связей с общественностью, сравнимый с эффектом гранаты - отвлечь внимание от себя и перенести ее на своих многочисленных врагов и оппонентов.

С этой целью была приглашена к сотрудничеству компания Bell Pottinger, а данное ей задание звучало достаточно ясно: устроить низовую политическую активность для оказания помощи бедным чернокожим.

К следующему 2017 году Bell Pottinger была вовлечена в национальные вихри. В телерепортажах, редакционных материалах и на митингах появились обвинения в расовой напряженности. Они создавались при помощи Twitter-ботов, наполненных ненавистью и сплетнями.

Все рассказывали о неприятных вещах, а именно то, что белые в Южной Африке захватили ресурсы и богатства, в то время как обычные темнокожие жители лишены образования и рабочих мест. Сообщения популяризовывались зажигательной фразой и хэштегом «белый монополистический капитал».

В Twitter были созданы более 100 поддельных аккаунтов с именами вроде «economycapture», из которых все остальные репостили контент по сообщениям СМИ.

Популярными стали хэштегом #WhiteMonopolyCapital и #RespectGuptas. За время кампании было опубликовано около 220 тысяч твитов.

Также были созданы специальные веб-сайты WMC Leaks и WMC Scams. Другой частью этой экосистемы были основные средства массовой информации, принадлежащих братьям Гупта - такие как круглосуточный новостной телеканал ANN7 и ежедневная газета The New Age.

По мере распространения кампании появились новые и радикальные группы, такие как Black First Land First, которые проводили митинги с призывами и угрозами в адрес белого населения. Так, на одном из митингов в мае 2016 года пастор Ксоло Скасана сказал толпе людей: «Мы терпели сверх меры. Найдем столбы и снесем дома. Черные люди должны мстить».

Впервые за многие годы белые люди почувствовали возрастающее чувство личной опасности. В соответствии с тайным планом PR-кампании, Гупты были представлены как сердечные люди, которые хотят помочь угнетенным чернокожим. Сайт, связанный с Black First Land First, запустил специальные материалы, которые защищают братьев, утверждая, что «их следует хвалить хотя бы за сохранение рабочих мест».

Скандал охватил нацию. В самый разгар расовая напряженность возросла до уровня, которого не было со времен апартеида. «Белый монополистический капитал», фраза, которая в течение многих лет применялась исключительно в «левых» кругах, вдруг стала появляться повсюду. Некоторые политические группы даже начали предупреждать о грядущей гражданской войне.

Сливы

Связь Bell Pottinger с братьями Гупта стала общеизвестной в марте прошлого года, когда специальный доклад размером в 21 страницу был размещен на веб-сайте Южно-Африканской коммунистической партии. Написанный анонимно документ вызвал доверие, однако, поскольку в нем содержались данные, которые могли знать только инсайдеры, утечка встревожила руководство. Но никаких следов взлома не было обнаружено.

Работа Bell Pottinger с Гупта не была широко известна до ноября 2016 года, пока из серверов компании не начались массовые «сливы».

Сам Хендерсон в ответ выпустил пресс-релиз, в котором утверждалось, что доклад «совсем не соответствует действительности».

Вместо этого Bell Pottinger должна была отвлекать внимание общественности от скандала и перевести его на пропагандистскую кампанию в социальных медиа, связанную с Гупта и их врагами.

Из примерно 200.000 внутренних документов, слив которых в СМИ летом прошлого года назвали GuptaLeaks, попались достаточно интересные. Например, там оказалась презентация Bell Pottinger под названием «Gupta Family. Онлайн-пейзаж. Информационный документ». Он отслеживает упоминания о Гуптах в социальных сетях, а также список хэштегов и ключевых слов, среди которых есть как «про-Гупта», так и «анти-Гупта».

В апреле Bell Pottinger расторгла контракт с Гупта, ссылаясь на «сильные атаки в социальных медиа против отдельных сотрудников и бизнеса в целом». Это не помогло, было уже слишком поздно.

Через несколько дней после появления отчета начались митинги и демонстрации против Зумы, на которых были и многие плакаты против Белла. Вскоре состоялась демонстрация и перед лондонским офисом Bell Pottinger.

Следующее заседание специальной Ассоциации Великобритании по связям с общественностью и коммуникациям закончилось исключением Bell Pottinger из ее рядов.

Не помогли ни «абсолютные и недвусмысленные извинения» Хендерсона в июле, ни его отставка в сентябре, которая, кстати, состоялась за день до заседания торговой PR-группы Великобритании.

Последствия и убытки

Компания потеряла более 8 миллионов фунтов стерлингов вследствие потери клиентов, а в течение 48 часов начались массовые увольнения.

Уже в течение нескольких дней после исключения фирмы лорда Белла из торговой ассоциации, клиенты массово покинули ее. К концу сентября 2017 года 250 сотрудников были уволены, а многолетняя история Bell Pottinger была закончена.

«Как исполнительный директор, я беру на себя вину, - сказал Хендерсон в интервью. - Несмотря на то, что я не был вовлечен, в любом случае, я должен был принять меры раньше».

Сотрудничество Гуптов с Беллом имело обратный эффект для всех, особенно Гуптов. В своем заявлении в августе братья сказали, что они продадут все свои южноафриканские холдинги в конце 2017 года.

Хендерсон потерял абсолютно все, когда фирма развалилась - начиная с собственной репутации. Он стал известен как человек, который отвечал за кампанию по связям с общественностью, которая похоронила сама себя.

Но, возможно, самой большой жертвой сотрудничества Гуптов с Беллом стала сама идея, которую оно продвигала - помогать бедным чернокожим. Как и большинство пропаганды, идеи, которые расширялись братьями Гупта, содержали часть истины. Экономическое развитие чернокожего населения в период пост-апартеида действительно идет медленно.

Судьба Зумы

Что касается Зумы, то он, как известно, был вынужден уйти в отставку.

Срок его полномочий должен был истечь в 2019 году, но Сирил Рамафоса, человек, который стал главой правящей партии, в декабре призвал Зума уйти в отставку. Его поддержала партия, и Зума после нескольких дней переговоров подал в отставку.

Новым президентом парламент избрал Сирил Рамафоса.