Дожинки или «ящик Манафорта» Андрей Санников

26.02.2018, 10:04

Сенсация!

Оказывается, западные политики лоббируют интересы преступных режимов, и не где-нибудь, а в мире демократии и уважения прав человека. И не просто так, а за деньги!

Никогда такого не было, и вот опять.

Если бы не специальный советник Мюллер, никто бы и подумать не мог, что такое возможно. Но это ведь частный случай, правда? Он ведь касается только Януковича? Ах, да, еще и Путина. Но с Путиным понятно. Он и есть полюс зла, а все остальные бедняги из развалившегося Союза десятилетиями пытаются вырваться из-под его влияния, притворяясь диктаторами и понарошку издеваясь над своими народами.

Все эти лукашенки, алиевы, рахмоновы, как и положившие свои жизни в борьбе за демократию Каримов и Ниязов, на самом деле всей душой – за европейские ценности, а их режимы – форма борьбы за эти ценности.

«Ящик Манафорта», который методично вскрывает Боб Мюллер, вывалит еще немало удивительных фактов и имен, но ничего принципиально нового для нас в этом не будет. Схема, которой пользовался Манафорт, хорошо известна и обкатана. Просто с появлением на политическом рынке огромного количества грязных денег и услуг, эта схема стала приносить сверхприбыли. Самые большие барыши, безусловно, приносит работа на Кремль, но и прочая мелочевка из «кооператива диктаторов» сгодится. Можно ведь брать не только деньгами, но и икоркой, или натурой.

Манафорт и Беларусь

Манафорт, надо отдать ему должное, работал всерьез и с размахом. Создал обширную сеть лоббистов, включающую политиков, аналитиков, журналистов первого ряда. Все это в случае с режимом Януковича прикрывалось благородными целями: помочь Украине сблизиться с Европой и «оторвать» ее от России. Ничего не напоминает?

Не исключено, что многие работали в этой схеме искренне, по крайней мере на первом этапе, желая лучшей доли для Украины. Однако нехотение Януковича отрываться от Кремля, сулившего ему еще большее личное обогащение, было настолько очевидным, что вопрос об искренности отпал сам по себе. Лоббистская схема стала такой, как и задумывалась изначально: циничной и расчетливой.

Для координации действий лоббистов в Европе и США в Брюсселе был создан «Европейский центр современной Украины». Создали его люди Януковича, с помощью европейских помогатых, но работал он под контролем и руководством Манафорта. Прогрессивное название, хорошее финансирование, в том числе и за счет украинских олигархов, и вот уже пиар-кампания клана Януковича имеет европейскую прописку.

Опять-таки, ничего не напоминает? Задолго до украинского центра в Брюсселе появился «Офис за демократическую Беларусь», профинансированный несколькими уважаемыми фондами из демократических государств. «Офис» особенно и не скрывал своей симпатии к режиму Лукашенко, а окончательно «вскрылся» после выборов 2010 года. Власти бесчинствуют, сотни людей в тюрьмах, а брюссельский офис активно лоббирует режим. Он существует и по сей день, и весьма последователен в своем отбеливании режима при финансовой поддержке Запада. Но никого это не интересует. Бороться ведь надо с Манафортом, Януковичем и, конечно, с Путиным.

Из последних сенсаций «ящика Манафорта» - Габсбургская группа. Оказывается бывшие, а может и не только бывшие, первые лица Европы работали на Манафорта в интересах клана Януковича. Сюрпрайз! Будто не было Шрёдера и Берлускони, откровенно лоббирующих Путина со своих высоких должностей и не забывающих добрым словом и дружеским похлопыванием вспомнить и Лукашенко, и прочих подельников.

Свою ВИП группу Манафорт назвал «Гапсбургами». Именно так, через «п», использовав альтернативное написание известного рода. Лукашенковские лоббисты – из другой категории. Габсбурги ему по рангу не положены. Его обслуживают скорее завсегдатаи Дожинок. Такое районное начальство с опухшими от мыслей физиономиями. Тоже ни для кого не секрет. Одним из примеров таких «Дожинок» давно уже является Jamestown Foundation, который самозабвенно врет о процветающем режиме и радикальной оппозиции в Беларуси.

Честно говоря, как-то даже неловко анализировать схемы и активных исполнителей лоббирования Лукашенко в Европе и США. Они настолько очевидны, а в последнее время работают настолько нагло и отрыто, что слово «анализ» здесь просто неуместно. Больше подойдет «протокол».

Как это работает

А протоколировать есть что. Схемы циничного международного лоббирования режимов опираются на надежных фейковых представителей оппозиции, аналитических центров, независимых медиа, социологов, гражданского общества внутри той или иной диктатуры. Здесь режим Лукашенко преуспел. Причем самыми грязными методами – шантажом, запугиванием, угрозами, подкупом (в редких случаях из-за жадности) - режиму удалось создать заметную фейковую прослойку, послушно обслуживающую преступников у власти. Называйся себе либеральным или демократическим, или правозащитным, или независимым изданием – и вперед в Европу.

Европейских лоббистов не интересует реальная ситуация в Беларуси, но они нуждаются в том, чтобы их ложь о демократе Лукашенко кто-то подтверждал. Вот тут и вызывают фейков из Беларуси.

Верховному представителю ЕС Федерике Могерини даже и в голову не пришло пригласить, например, Николая Статкевича и поинтересоваться, почему вдруг на границах Евросоюза в прошлом году вспыхнули самые массовые протесты со времен «перестройки» и почему вновь озверела власть. Или спросить у Геннадия Федынича, что это за безумная спецоперация против независимых профсоюзов? И как можно помочь? Может быть возобновить санкции? Ей это не интересно, потому что Манафорт. Зато «Дожинки» с радостным урчанием отработали в европах и америках всех своих фейков, которые послушно рассказывали о «гаранте независимости» Лукашенко, о его борьбе с путинским режимом, о вреде санкций.

Кстати, с подачи спецслужб Лукашенко, «Дожинки» и внутренние фейки давно уже договорились о терминологии и базисных принципах лоббирования.

Во-первых, Лукашенко можно называть только «авторитарным руководителем», никак не «диктатором». С диктатором ведь демократическим странам приходится бороться, или воленс-ноленс изображать борьбу. Другое дело – автократ. Такое милое недоразумение, которое вот-вот поймет, какое счастье - демократия.

Во-вторых, даже под пытками не признаваться, что никакой поддержки в Беларуси у Лукашенко нет уже более 20 лет. Положено говорить, что он в любом случае выиграл бы даже самые честные выборы, что народ за него горой, что он сильный политик.

Все остальное – производное от этих двух постулатов. «Дожинки» и фейки особенно любят рассуждать о слабости и разрозненности оппозиции, будто не они немало поспособствовали загнать оппозицию в такое состояние. Еще любят говорить о необходимости сохранять стабильность в Беларуси, якобы основе стабильности в регионе. Удивительно, но даже после угрожающих из Беларуси Европе маневров Запад-2017, «Дожинки» продолжают гнуть эту линию, подрывая свою же безопасность.

Мюллер для Европы

Сенсационность «дела Манафорта» в том, что Роберт Мюллер последовательно и системно вскрывает схему лоббирования преступников в западном мире, проще говоря – схему подрыва безопасности Запада. Западная пресса активно пишет о Манафорте, но как-то не спешит вскрывать такие же лоббистские нарывы в Европе. А их только в отношении Беларуси предостаточно.

Видимо, пора и в Европе задуматься о своем специальном расследовании необъяснимой любви к диктаторам. Просто поинтересоваться, почему неутомимая борьба за демократию и права человека, на которую тратятся огромные средства граждан Европы, приводит к процветанию и умножению диктаторов и диктатур.

Может, тогда понятней станет, почему бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен вдруг стал настойчиво предлагать присутствие лукашенковских «миротворцев» на Донбассе.

Или почему товарищ комиссар Хан вообще не реагирует на письмо главного редактора Хартии-97 Натальи Радиной о недопустимости блокировки независимых медиа в Беларуси. Письмо, поддержанное и подписанное, кстати, лидерами белорусской оппозиции.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»