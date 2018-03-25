Налог со сдачи квартир увеличили 1 25.03.2018, 12:27

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В Гомельской области увеличены ставки налогов с физлиц, сдающих недвижимость в аренду.

Гомельский областной «совет депутатов» установил новые ставки налога на аренду недвижимости, пишет «Деловой Гомель».

В соответствии с решением № 244 от 28 декабря 2017 г. установлены следующие размеры ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах в отношении доходов, полученных плательщиками от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Гомельской области:

По сравнению с 2017 годом ставки налогов были увеличены в среднем на 6-8%.