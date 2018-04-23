Будь готов: как читать «Хартию-97» с 30 апреля после отключения Opera VPN 13 23.04.2018, 12:49

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Фото: depositphotos

Освойте новые способы обхода блокировки.

Дорогие друзья! Уже три месяца в Беларуси блокируют наш сайт. Но ежедневно мы с вами боремся за свободный интернет: редакция сайта «Хартия-97» продолжает работать, а вы продолжаете нас читать. Мы благодарны вам за то, что вы находите возможности оставаться с нами, и сайт Charter97.org по-прежнему является лидером среди независимых информационных сайтов страны.

Однако через несколько дней вам придется сделать несколько простых шагов, чтобы по-прежнему читать любимый сайт. Сервис Opera VPN, позволявший обойти блокировку сайта Charter97.org в Беларуси, объявил о прекращении работы с 30 апреля.

Предлагаем заранее позаботиться о том, чтобы читать «Хартию-97», в том числе и на мобильных устройствах. Ниже перечислены простые способы, которыми по-прежнему можно пользоваться для обхода блокировки.

Тех из вас, кто прекрасно разбирается в способах обхода блокировки, просим помочь пожилым родителям, друзьям, близким, знакомым настроить работу их компьютеров, планшетов и смартфонов для свободного чтения «Хартии-97».

1. Расширения. Их существует несколько десятков, приводим ссылки на наиболее популярные и надежные:

Расширение Browsec — для браузеров Chrome, Mozilla, Opera. Также поддерживает Android.

Для установки заходим на сайт https://browsec.com/en/ и нажимаем кнопку Install Browsec for free. На открывшейся странице нажимаем кнопку «Установить» или «Добавить» (Install или Add, если система на английском языке). На все предложения сайта, которые будут показываться во всплывающих табличках отвечаем Ok, «Добавить», «Разрешить» или «Установить». Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете «Protect me».

Если вы установили расширение на Android, то запустите Browsec, нажав на его иконку (она будет среди установленных программ) и включите его, передвинув ползунок в центре экрана вправо.

Расширение Privatix — для браузеров Chrome, Mozilla, Opera. Также поддерживает Android.

Для установки заходим на сайт https://privatix.com/ru/ и нажимаем большую прямоугольную кнопку в середине экрана со значком браузера, которым вы пользуетесь. На все предложения, которые будут показываться во всплывающих табличках отвечаем Ok, «Добавить», «Разрешить» или «Установить». Нажимаете на иконку Privatix в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде черно-белого щита в квадрате), во всплывающем окне передвиньте ползунок вправо.

Если вы установили расширение на Android, то запустите Privatix, нажав на его иконку (она будет среди установленных программ) и включите его, передвинув ползунок в правом нижнем углу экрана вправо.

Расширение Anonymox — для браузеров Chrome, Mozilla.

Для установки заходим на сайт http://www.anonymox.net/en и нажимаем кнопку Download со значком браузера, которым вы пользуетесь. На открывшейся странице нажимаем кнопку «Установить» или «Добавить» (Install или Add, если система на английском языке). На все предложения сайта, которые будут показываться во всплывающих табличках отвечаем Ok, «Добавить», «Разрешить» или «Установить».

2. Браузеры со встроенным защищенным прокси-сервером либо защищенные браузеры:

Браузер Tor.

Это самый надежный способ обхода блокировки. Скачать последнюю версию браузера можно на сайте https://www.torproject.org/, нажав кнопку Download Tor. Выберите каталог, куда она будет установлена программа и следуйте подсказкам во всплывающих окнах. После запуска программы вы увидите первоначальное окно браузера, в нем нажмите на кнопку «Соединиться». После этого Tor подключится к безопасной сети.

Для Android разработан аналог браузера Tor в виде приложения Orbot. Скачиваем его в магазине Google Play либо по ссылке https://guardianproject.info/releases/orbot-latest.apk и нажимаем «Установить». Запускаем Orbot, нажав на иконку программы. В открывшемся окне включаем VPN-режим и «Использовать мосты», передвинув два ползунка в нижнем правом углу экрана вправо. После этого нажимаем на значок в виде шестеренки и выбираем уже установленный на вашем устройстве браузер, в котором вы хотите читать заблокированные сайты. Затем открываем этот браузер.

У вас есть несколько дней, чтобы научиться обходить блокировку и читать Charter97.org новыми способами!

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Предыдущие рекомендации по обходу блокировки:

- Пошаговая инструкция по обходу блокировки

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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