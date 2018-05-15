Керченский мост в Крым придется снести 15.05.2018, 7:52

Чтобы понять почему, можно посмотреть на состояние экономики Абхазии.

Незаконные "власти" оккупированного Крыма запустили в Керчи автомобильное движение на подъезде к Крымскому (Керченскому) мосту, которым Россия соединила полуостров со своей территорией. При этом россияне на данный момент не понимают, что будет, когда Крым вернется в состав Украины, в частности, того факта, что незаконно построенный путинский мост придется снести.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционный политик Константин Боровой:

- Нет совершенно никакой разницы, построили Керченский мост или не построили. Ведь он – пропагандистская акция. Конечно, теперь сообщат, что Россия соединена с Крымом по мосту. Это совершенно пропагандистский эффект, его Кремль и добивается. Особой потребности в мосте нет, если там не будет развиваться военная база: потому что экономически Крым – изолированная территория, токсичная. Бизнес не идет туда. Просто потому, что это опасно.

Поэтому нет ничего принципиально нового в связи с запуском моста, кроме пропагандистского эффекта. Запустят, потом через некоторое время организуют акцию запуска на полную мощность, затем будут торжественные проезды… Но деньги, потраченные на этот мост, не окупятся никогда. Так же, как и деньги, которые в России тратятся на милитаристскую пропаганду. Но они и не должны окупаться.

Чтобы понять, что ожидает Крым, можно посмотреть на состояние экономики Абхазии. Эта территория очень интенсивно развивалась как часть Грузии и благодаря туризму. А сегодня там другая ситуация. Мне больше всего нравится фотография, на которой изображена замершая электричка, через которую проросло дерево. Через некоторое время Крым будет в таком же состоянии. И силовики – насколько я понимаю, так же, как и в Абхазии – будут сдерживать информационный и человеческий обмен между Крымом и Россией.

Да, распространена практика, когда россияне покупают себе недвижимость в Абхазии. Особенно хорошо идут дома, принадлежавшие грузинам. Абхазы, на самом деле, боятся в них жить, потому что очень хорошо понимают, что, когда вернутся грузины, новых жильцов просто вышвырнут на улицу, и жить будет негде. А русские, которые покупают дома в Крыму, не очень понимают, что произойдет, когда Крым вернется Украине. Я думаю, что тут есть еще и расчет на милосердие украинского демократического государства, которое не захочет мстить даже своим врагам.

На самом деле, возникнут серьезные проблемы сразу после возвращения Крыма Украине. У людей есть документы, подтверждающие то, что они купили землю, строительные материалы, но они не понимают, что все это ворованное. Украине, кстати, было бы правильно начать разъяснять эти вопросы. Керченский мост – это хороший повод начать такую разъяснительную работу: что ворованное не просто придется отдать, но и придется нести ответственность за его скупку. И законы соответствующие, думаю, было бы правильно подправить именно в аспекте происходящего в Крыму – это рекомендация Верховной Раде.

Строительство Керченского моста никак не помешает возвращению Крыма в состав Украины. Это строительство является незаконным, потому что осуществлялось на территории Украины и без согласования с Украиной. Так что Россия заплатит еще и за снос этого моста.