«С лета прошлого года платить зарплату нам перестали» 1 25.06.2018, 17:42

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Работники завода бытовой химии в Бресте не могут добиться своих денег.

Вячеслав Т. работал мастером на Брестском заводе бытовой химии (БЗБХ). В декабре 2016-го предприятие признали экономически несостоятельным, была введена санация на полтора года, назначен антикризисный управляющий, пишет «Брестская газета».

«На первой же встрече с работниками управляющий заявил: если мы хотим работать, должны чем-то пожертвовать, а именно зарплатой, — рассказал бывший мастер. — Люди, конечно, возмутились, но он сказал: если выплатят зарплату, завод встанет. Если ранее она просто задерживалась, то вскоре стали выплачивать в месяц всего по 50 — 100 рублей, порой и меньше. Примерно с лета прошлого года платить зарплату нам перестали».

Вячеслав ушел с завода в октябре, дотерпев до окончания контракта. На то время не выплаченная ему сумма равнялась четырехмесячной заработной плате. Обещали рассчитать «по мере поступления средств». Не дождавшись, он и еще несколько бывших работников БЗБХ обратились в суд.

«Суд мы выиграли, — отметил Вячеслав. — По решению суда, мне и другим людям, но только тем, кто судился, была выплачена небольшая часть долга. Мне — 290 рублей 16 копеек, а остальная сумма, почти 1 300 рублей, так и осталась непогашенной. Сейчас подается за благо, что завод работает. Но за чей счет?»

Санация — это система мероприятий, которые направлены на улучшение финансового положения предприятия, с целью предотвращения банкротства фирмы.

Выплатят, но только после смерти?

Бывший мастер в поисках справедливости обошел не одну инстанцию. «Исходил кабинеты, но слишком мало там людей, которые могут ответить на вопросы компетентно», — считает он.

Был он и в Комитете госконтроля, и в Департаменте госинспекции труда, и в Фонде соцзащиты, где узнал, что в отношении него отчисления с завода бытовой химии длительное время не поступали. Т. е. это время работы не будет зачтено ему в страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. «Нет зарплаты работникам — нет отчислений в фонд!» — пояснил ситуацию сам Вячеслав.

Для взыскания задолженности с предприятия он обращался в отдел принудительного исполнения главного управления юстиции облисполкома. Однако исполнительное производство не было возбуждено, так как должник — банкрот.

«Закончится срок давности, и, несмотря на решение суда, люди могут не получить то, что им причитается, — выразил свои опасения бывший работник БЗБХ. — Десятки людей… Просто они не знают законов и где правду искать. Я, может, чего-то и добьюсь, а чего добьется уборщица, которая заявление на отпуск пишет под диктовку? Да и некоторые законы у нас против людей».

Он рассказал, что один из работников предприятия умер в апреле текущего года. А буквально в начале июня случился инфаркт у другого его бывшего коллеги, которого тоже не рассчитали при увольнении. Мужчина скончался. Сразу после смерти их семьям завод выплатил все долги.

«Нам тоже нужно умереть, чтобы отдали заработанное?» — спрашивает Вячеслав.

Взял не то, что полагалось, а что дали

Сергей С. уволился с завода по соглашению сторон в сентябре прошлого года. Предприятие задолжало ему зарплату за три с половиной месяца. «Только почти через месяц после моего ухода начали выплачивать по частям то, что мне причитается. Буквально по 50, по 100 рублей. В общей сложности с момента увольнения мне перечислили около тысячи рублей. А сумма в 1 225 рублей зависла», — рассказал брестчанин.

Кроме того, по решению суда завод должен выплатить Сергею средний дневной заработок за каждый день просрочки окончательного расчета.

Мужчина озвучивал свою проблему на прямой линии с председателем облисполкома. Через месяц ему пришел ответ: предприятие в санации, задолженность частично погашается, нужно ждать.

После обращения в прокуратуру Сергей узнал, что на управляющего БЗБХ завели дело об административном правонарушении, но только в части невыплаты отчислений в Фонд соцзащиты. По словам мужчины, этим вопросом занимался суд. «Оказалось, отчисления отсутствовали с февраля 2016-го по сентябрь 2017 года, по день моего увольнения, — уточнил он. — Но это что касается меня лично».

В понедельник 18 июня Сергею во второй раз предложили подписать мировое соглашение. И он согласился.