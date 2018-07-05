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Видеофакт: в Гомеле случайный очевидец остановил покатившееся с горки авто

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  • 5.07.2018, 15:00
  • 1,611
Фото: vk.com

Водитель забыла о стояночном тормозе на пригорке.

Большинство водителей привыкли: перед тем, как покинуть автомобиль, нужно затянуть ручник, пишет onliner.by. Правда, помнят об этом золотом правиле не все. Как пишут очевидцы, на днях в Гомеле был зафиксирован как раз такой случай — женщина забыла о стояночном тормозе на пригорке, вследствие чего Opel Zafira покатилась в сторону проезжей части. Автовладелице повезло: на помощь пришел случайный свидетель.

«Машина покатилась на ул. Тельмана от стоянки возле поликлиники в Гомеле, — прокомментировали видео в сообществе «Это Гомель, детка!». — Водитель-женщина поставила на передачу, а ручник не затянула. Трем машинам и человеку сказочно повезло».

Очевидец в компании с помощником не только остановил автомобиль и вернул его на парковочное место, но и поставил под колесо насос в качестве противооткатного устройства.


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