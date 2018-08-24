«Неман» в третий раз выиграл Кубок Салея 1 24.08.2018, 22:36

Гродненские хоккеисты в финале переиграли «Динамо-Молодечно».

В пятницу, 24 августа, стал известен обладатель Кубка Салея-2018 по хоккею. В решающем матче гродненский "Неман" переиграл "Динамо-Молодечно" со счетом 4:2 и завоевал почетный трофей, сообщает «Прессбол».

"Динамо-Молодечно" — Неман — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 — Кучкин (9.55). 1:1 — Шуба (27,01). 1:2 — Хоромандо (30.36). 2:2 — Боголейша (42.57). 2:3 — А.Малявко (48.20). 2:4 — Елисеенко (52.31).

Кроме того, в группе "Б" Кубка Салея завершились два матча.

Лида — Витебск — 7:0

Могилев — Химик-СКА — 2:7