Филарет: Украинская церковь после объединения будет второй по величине в мире 7.01.2019, 21:30

Об этом сообщил почетный патриарх ПЦУ Филарет.

После объединения Православная церковь Украины станет второй по величине в мировом православии. Об этом в интервью каналу "Прямий", которое вышло 6 января, заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет.

"Объединение всех православных украинцев обязательно наступит, другого пути нет. Раз есть государство и своя украинская церковь, православные должны принадлежать к этой церкви. Сейчас многие украинцы принадлежат к Русской православной церкви под видом украинской", – заявил патриарх.

Он отметил, что процесс объединения может затянуться.

"Это не значит, что в Украине не будет РПЦ – будет, но она будет небольшой... Мы объединимся и создадим большую церковь. Украинская церковь после объединения всех православных украинцев будет второй после Русской церкви по величине. Это значит, что она будет играть в мировом православии соответственную роль, потому что она большая. И Украина через церковь укрепится", – сказал Филарет.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.