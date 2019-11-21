Ольга Полякова: Чтобы изменить шоу-бизнес в Беларуси, нужно отключить российские каналы 5 21.11.2019, 20:18

1,893

Оля Полякова - это космос!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Украинская дива дала концерт в Беларуси и рассказала, почему больше не приедет на «Славянский базар».

Ольга Полякова произвела в Минске фурор. Украинская певица выступала в Беларуси всего один раз, да и тот на «Славянском базаре», и не ожидала, что у нее здесь поклонники. Буквально с первой песни зал взорвался и пел хором, пишет kp.by.

- Какое счастье, что у нас есть интернет и мы нашли друг друга, - восхищалась приемом Ольга и в какой-то момент даже прослезилась.

Прием минской публики до слез растрогал певицу.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После концерта она еще полчаса фотографировалась со всеми желающими, а потом дала нам интервью.

- Я не ожидала такого приема, это роскошно! Притом что я избалована публикой. Я вам честно скажу, по энергетике и отдаче в Минске был один из лучших концертов в моей жизни! У вас замечательные зрители - было ощущение, что это мои друзья, которых давно не видела. Кстати, на концерте был один мой минский поклонник, с которым мы общаемся в переписке. Он считает меня дивой, способной сохранить энергию трех славянских народов. Серьезный человек, публицист, психолог - просто так своеобразно видит мир.

- Вас в прошлом году назвали самой красивой женщиной Украины. А мне кажется, что вы внешне похожи на «Мисс Беларусь - 2008» Ольгу Хижинкову.

- Она же красивая? Ну, классно! Вот когда меня сравнивают с Леди Гагой, я не люблю. Как меня можно сравнивать с этой табуреткой?

Все безумные наряды певица придумывает сама.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Два года прожила отшельницей на заимке

- Читал, что вы два года провели на заимке. Сложно представить это при вашем-то темпераменте.

- Это было 15 лет назад, во время послеродовой депрессии. Я немного сошла с ума: мне казалось, что все хотят сглазить моего ребенка, воздух в городе плохой, чистых продуктов нет. Поэтому уехала из города, разбила грядки, завела козу и стала жить натуральным хозяйством. Так продолжалось два года, пока мы впервые после этой ссылки не приехали в Куршавель, и там моя Маша увидела такую же маленькую девочку. Она была в шоке, залезла за кресло и выглядывала оттуда, как Маугли. Она просто не видела до этого детей! Честное слово, не вру! После этого я поняла, что нельзя так оберегать дочь.

Есть в репертуаре Ольги и пару лирических проникновенных песен.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ваши дочки - Маша и Алиса - хотели бы стать артистками, как мама?

- Маша берет уроки по вокалу, причем сама на них зарабатывает, она хочет быть артисткой. А вот 8-летняя Алиса - нет, она пока как ветер.

- На 14-летнюю Машу летом накинулись тролли в интернете. Вы ее так рьяно защищали. Она очень переживала?

- Я переживала больше. Сходила ко всем троллям на страницы в соцсетях и написала все, что я о них думаю. Хотя на своей странице никогда не отвечаю хейтерам. Но ребенка в обиду дать не могу.

- Дома вы другая?

- Ну, я не хожу по дому в короне и латексе. Но если муж скажет: «Что ты все им да им, дай и мне немного блеска!» - то могу и для него нарядиться. Но вообще, после замужества я здорово изменилась. Такое ощущение, что мы с мужем поменялись местами: сначала он решал все наши проблемы, а теперь я. Отпуск, стройка, поездки - все на мне. А он может капризничать: «Я никуда не поеду…»

- Вы как-то говорили: «Из брака мой муж уйдет только вперед ногами».

- Так и есть, другого шанса смыться у него просто нет.

- Как он участвует в вашей карьере?

- Уже никак. Сначала помогал, а теперь не мешает. И в этом его огромная посильная помощь.

- Не ревнует?

- Нет. У меня что, есть время на флирт?

За время шоу Ольга Полякова переодевалась пять раз!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нашего Георгия Колдуна, который сейчас в вашей команде в популярном украинском телепроекте «Х-Фактор», видели в зале?

- Конечно, он принес мне розовые розы.

- Еще бы, вы ведь флиртовали с ним на камеру.

- У нас был флирт? Это я так общаюсь, он же симпатичный мужчина.

- Вас не удивляет, что белорусы активно пробиваются на украинский рынок?

- Потому что у нас он активно развивается. Тот же Колдун, если сумеет влюбить в себя наших женщин, может стать знаковой фигурой в Украине. У нас всегда были певицы с мощной харизмой, а вот с мужчинами огромный дефицит. Только один Олег Винник и качает женскую аудиторию. Так что у Колдуна все шансы! У него шикарное чувство юмора, внешность невероятная, голос. Главное - сейчас поднажать. У меня на него большие планы в «X-Фактор», хотя сам Георгий сдержанный парень, стесняется.

- В Х-Фактор не сказали о том, что он брат Димы Колдуна.

- А у нас никто не знает, кто такой Дима. Для нас это одинаково неизвестные персонажи.

«На «Евровидение» поеду, только если сильно попросят и денег дадут»

Фирменной "фишкой" Поляковой являются всевозможные головные уборы - кокошники, звезды и веночки.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как вам Зеленский?

- Мне кажется, он честный человек, но пригодится ли ему это качество в роли президента, посмотрим.

- Вы сами ведь планировали идти в политику или шутили?

- Нет, я никогда не шучу. Даже российский политолог Белковский сказал, что надо присмотреться к Ольге Юрьевне Поляковой, возможно, это следующий президент Украины (смеется). Я пойду в политику, просто сейчас немножко времени нет, я стадионы рву.

В 2018 году Ольгу назвали самой красивой украинкой.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хотели бы в следующем году поехать на «Евровидение»?

- Уже нет. Не хочу, чтобы меня отбирали, не хочу стоять в очереди за славой. Хочу, чтобы меня попросили, желательно - упали на колени и били челом о пол с просьбой представить страну. И чтобы денег дали - тогда это совсем правильная схема! А вот такой принцип, когда ты тратишь какие-то безумные деньги на национальный конкурс, а потом тебя не выбирают... Или выбирают, и ты опять тратишь безумные деньги на подготовку. Все это неправильно. Государство, должно отправлять такого артиста, как я, выделять ему денег, присуждать звание и сразу давать место на престижном Байковом кладбище в Киеве. То есть обеспечивать всеми привилегиями, которые нужны человеку для полного счастья.

«Киркоров щедрый на похвалу!»

- Киркоров одним из первых прокомментировал анонс концерта в Минске фразой «Удачи, ваше величество».

- Я с ним дружу, он постоянно смотрит украинский канал «1+1», все знает про украинских артистов. После трансляции моего концерта «Королева ночи» написал обстоятельное письмо, в котором прокомментировал каждый мой номер. Я была удивлена, что у Филиппа есть интерес, время и желание для этого. Так что мы с ним переписываемся. А когда мы с ним встретились в Турции на одной свадьбе, где выступали, Филипп подарил мне подарок от Chanel, сумку. Передал также презент Владимиру Остапчуку, за которого болел в украинских «Танцах со звездами». Он очень щедрый на похвалу человек! Кстати, с новым шоу меня поздравил только Киркоров. У нас в Украине цеховая солидарность только зарождается.

- Соцсетями вы лично занимаетесь?

- Все, что касается рекламы, проектов - для этого есть СММ-отдел. А личными постами занимаюсь сама.

- А безумные сценические наряды, все эти короны - ваша идея?

- Ну конечно! А кому это еще может прийти в голову, такие проекты всегда идут от артиста. Я даже клипы делаю сама - забираю весь отснятый материал и монтирую, как считаю нужным. Режиссеры больше заняты технической частью, а я лучше чувствую, как нужно это сделать, чтобы клипы были залипательными. Все мои концерты я смонтировала от первого до последнего кадра. Что касается костюмов - у меня есть люди, которые понимают мои желания с полуслова, так что идеи мои, а воплощение - их.

«Хотите изменить шоу-бизнес Беларуси - отключите российские каналы»

- Как думаете, что не так с белорусским шоу-бизнесом? Почему у нас так мало слушают белорусских артистов?

- У нас была точно такая же ситуация, пока не отключили российские телеканалы. Точно так же, как вы, мы не ценили своих артистов. Я это хорошо знаю, поскольку давно билась об эту стену. Российских артистов, которые приезжали к нам просто зарабатывать деньги, катали на «Мерседесах» и целовали в попу. При этом украинский шоу-бизнес был ободранный, в стоптанной обуви и дешевых костюмах. Мы выступали практически бесплатно. И только когда украинские медиа обратили внимание на внутренний рынок, мы в своей стране стали суперзвездами, делающими прекрасные шоу. Сегодня мы имеем возможность зарабатывать, вкладывать эти деньги в развитие шоу-бизнеса. А россияне, приезжающие к нам со своими тремя фонарями на сцене и задником 20-летней давности, уже не могут составить нам конкуренцию.

В зале было немало украинских флагов.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы готовы приехать на «Славянский базар в Витебске» снова?

- Нет. Мне показалось, что это старомодный советский фестиваль. Вот в «Прайм-холле» было круто, даже круче, чем два месяца назад в «Арена-Львов», где меня слушали 35 тысяч человек. Мы еще поработаем немного над популярностью в Беларуси и, думаю, через пару лет соберем «Минск-Арену». Если в Украине я собираю стадионы, то почему бы и не у вас!