В Беларуси сформировались условия для девальвации рубля 19.12.2019, 14:22

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Экономист подвел итоги 2019 года.

В 2019 году обошлось без девальвации белорусского рубля, однако в банковской системе страны сформировалась угроза девальвации в виде примерно 3,5 млрд. рублей невостребованных экономикой денег, которые банкам некуда девать. Они размещают эти средства в Нацбанк на депозиты и в облигации, но средства могут попасть и на валютный рынок, спровоцировав обвал курса рубля, пишет в статье на сайте «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

Год назад, мы прогнозировали значительные колебания курса рубля и его падение, но только в случае нового обвала курса российского рубля в Москве. Российская валюта на этот раз удержалась от падения, более того, даже укрепилась. Поэтому у белорусского рубля не возникло внешнего повода для ослабления.

В таких условиях курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже за год (по данным на 13 декабря) снизился на 0,9% (по сравнению с 13 декабря 2018 года). Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за год, то есть по сравнению с 13 декабря прошлого года выросла всего на 1,6%. И это при том, что инфляция составила по итогам 11 месяцев 2019 года 5%. Таким образом, белорусский рубль укрепился против доллара и корзины не только в номинальном, но и в реальном выражении.

Впрочем, курс российского рубля на БВФБ за рассматриваемый период времени вырос по отношению к белорусскому: на 4,8% (и 7,9%).

Таким образом, ситуация выглядит довольно благополучной. Однако это спокойствие было обеспечено Нацбанком за счет искусственного сдерживания рублевого кредитования посредством поддержания высоких ставок по рублевым кредитам, что привело к возникновению в банковской системе значительного объема неиспользуемых ресурсов.

Банкам некуда девать деньги

А именно, средняя ставка по новым банковским кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в ноябре текущего года снизилась всего до 10,24% годовых с 10,84% годовых в ноябре прошлого года. А ставка по аналогичным кредитам на срок до 1 года опустилась до 8,4% с 8,8%.

Кредиты юридическим лицам, номинированные в белорусских рублях, за год не подешевели. В частности, средняя ставка по новым краткосрочным кредитам в ноябре текущего года составила 11,04% против 11,02% в ноябре прошлого года. Аналогичная ставка по долгосрочным рублевым кредитам в ноябре текущего года равнялась 10,37% годовых, почти как и год назад, когда она составляла 10,3% годовых.

Ставки по рублевым депозитам населения в ноябре текущего года также оказалась выше, чем год назад. Так, средняя ставка по новым вкладам на срок до 1 года составила 8,76% годовых против 8,67% в ноябре прошлого года. Средняя ставка по новым рублевым депозитам населения на срок свыше года в ноябре текущего года составила 11,83% годовых против 11,73%.

Примерно такая же ситуация сложилась и с депозитами юридических лиц.

Такая денежно-кредитная политика привела к тому, что темпы роста сбережений населения и предприятий в банках оказались намного выше темпов выдачи кредитов.

В частности, срочные валютные депозиты физических лиц, номинированные в белорусских рублях, увеличились в ноябре по сравнению с октябрем на 134,8 млн. рублей – до 5,022 млрд. рублей, тогда как год назад они выросли за ноябрь на 52,6 млн. рублей. Переводные рублевые вклады физических лиц, то есть, в основном, их средства на карточках, в ноябре текущего года увеличились по сравнению с октябрем на 216,8 млн. рублей – до 3,016 млрд. рублей. Год назад прирост был намного ниже: 137,1 млн. рублей.

Таким образом, рублевые средства населения за год увеличились примерно на 2,2 млрд. рублей. Всего же рублевая денежная масса (М2*) за год поднялась на 4,65 млрд. рублей. Прирост рублевого кредитного портфеля банков за год оказался намного ниже (3,2 млрд. рублей на 1 ноября текущего года), и в результате в банковской системе страны сформировался избыток рублевой ликвидности. Оценить величину избытка можно по объемам размещения облигаций и депозитов Нацбанка. На аукционах 11 декабря он отвлек с рынка примерно 3,5 млрд. рублей. Год назад ничего подобного не наблюдалось: на проведенном 12 декабря аукционе по размещению облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на данные ценные бумаги равнялся всего 623,25 млн. рублей.

Таким образом, избыток рублевых средств в банковской системе страны можно оценить в 3,5 млрд. рублей, причем за год он вырос примерно на 3 млрд. рублей.

Нацбанк стремится снизить темпы экономического роста

Если бы у нас существовал финансовый рынок, столь значительный объем невостребованных экономикой ресурсов привел бы к снижению ставок по рублевым кредитам. Но такого рынка у нас нет – его состояние определяется действиями Нацбанка, который решил препятствует рыночному снижению процентов, и забирает все излишки средств из банков.

До ноября текущего года Нацбанк делал это посредством размещения своих краткосрочных облигаций со сроком обращения, равным семи дням. Но теперь он проводит аукционы по привлечению средств на семидневные депозиты (по средам), а также размещает облигации со сроком обращения 91 и 364 дня (раз в месяц).

В принципе, это можно рассматривать как позитивное явления, ведь таким образом в Беларуси формируется рынок ценных бумаг. Но ситуация на самом деле далека от нормальной. Дело в том, что обычно правительства различных стран выпускают свои ценные бумаги для того, чтобы получить средства для реализации каких-либо проектов и финансирования дефицита бюджета. Именно так, в частности, уже десятки лет действует правительство США, размещая на внешнем и внутреннем рынках свои ценные бумаги. То есть, в США облигации выпускаются для ускорения экономического роста.

В Беларуси ситуация прямо противоположная. Бюджет исполняется с профицитом. Более того, Нацбанк изымает ресурсы из банковской системы, чтобы еще больше снизить объемы финансирования экономики и замедлить экономический рост в стране.

В принципе, в других странах центробанки иногда также действуют в подобном духе. Но это осуществляется в целях охлаждения экономики, когда она рискует перегреться, то есть темпы роста ВВП очень велики. В Беларуси по итогам января-ноября ВВП увеличился всего на 1,1%. То есть белорусский Нацбанк действует так, как будто рост ВВП в размере 1,1% слишком велик и целенаправленно препятствует его увеличению.

При этом правительство и Нацбанк активно стараются привлечь иностранные инвестиции. И это при том, что около 3,5 млрд. рублей, то есть почти 1,5 млрд. долларов, принадлежащих внутренним инвесторам, никак не используются. Все это выглядит очень странно, тем более, что направить эти средства на инвестиции можно было бы и без снижения ставок по кредитам, организовав размещение акций белорусских предприятий на внутреннем рынке. Но и этого Минфин и Нацбанк не делают.

Помимо негативного влияния на рост ВВП, возникновение избытка рублевых ресурсов создает риск для стабильности курса белорусского рубля, который будет постоянно увеличиваться, так как избыток рублей в 2020 году будет возрастать (если Нацбанк не изменит свою политику или не придумает, как связать данные средства). Ведь в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств на внешних рынках, допустим, обвала курса российского рубля, это может спровоцировать перевод лишних рублевых средств белорусских банков в валюту, что усугубит девальвацию рубля. И такой сценарий вполне вероятен, так как глобальный экономический кризис, как думает все большее число экспертов и финансистов, может наступить уже в 2020 году.