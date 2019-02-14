Три способа похудеть, не посещая спортзала 14.02.2019, 12:04

Их назвали эксперты из Великобритании.

Многие из нас мечтают похудеть, при этом не очень часто посещая спортзал. Эксперты из Великобритании назвали три не слишком традиционных, но действенных способа добиться желаемого, которые вовсе не требуют каких-то особых усилий или даже изменений в привычном питании, пишет healthinfo.ua.

1. Удаляйте голод с помощью хрома. Причина неудач большинства диет заключается в том, что мы не в состоянии противостоять голодным спазмам, бросаясь к плиткам шоколада, пончикам и тому подобного высококалорийным закускам. Однако в реальности нам нужен минерал под названием хром, как уверяют эксперты. Именно он влияет на то, насколько качественно наш организм контролирует уровень сахара в крови за счет влияния на инсулиновые рецепторы. Где же раздобыть достаточное количество хрома и при этом сильно не поправляться? Его очень много в брокколи, винограде, апельсинах, яблоках, индейке, цельнозерновых злаках, картофеле и красном вине.

2. Пробуйте периодическое голодание. Речь идёт о том, чтобы совсем ничего не есть в течение какого-то определенного периода времени, либо ограничить прием пищи на время, а потом переходить к привычному питанию. К примеру, очень популярна диета 5:2, при которой вы 5 дней в неделю употребляете всё, что вам нравится, а в следующие два дня резко сокращаете количество калорий. Есть диета 14:10, при которой вы в течение 14 часов получаете обычное количество калорий, а в следующие 10 часов вообще ничего.

3. Добавьте корицы в кашу. Корица помогает уменьшить уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Уменьшая уровень сахара, мы положительно влияем и на голодные спазмы. Опять-таки, это изменение не требует каких-то кардинальных перемен в диете, что комфортно и вполне реалистично.