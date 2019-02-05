NYT: Володя помогал, а Путин таит злобу 1 5.02.2019, 23:27

Владимир Путин

Автор The New York Times - о знакомстве с Путиным.

- Президент России Владимир Путин отметил новый год арестом американского туриста Пола Уилана, задержанного за шпионаж. Уилан приехал в Москву на свадьбу. Но Путину был нужен заложник для обмена на россиянку Марию Бутину, которая связана с Кремлем и признала себя виновной в сговоре с российским чиновником в целях «налаживания неофициальных контактов с американцами, пользующимися властью и влиянием в политике США». Поэтому Путин схватил Уилана, который до сих пор не вышел на свободу, пишет автор The New York Times (перевод - inosmi.ru) Франц Зедельмайер.

Конечно, это сделал Путин. Я знаю его с начала 1990-х годов. Занимаясь бизнесом в Санкт-Петербурге, я провел много времени с Володей, как его называли в те времена, когда он был заместителем городского мэра. Он приезжал в офис моей компании на Каменный остров, и мы часами беседовали за пивом и баварской едой. Разговаривали мы на немецком языке, которым он владеет почти в совершенстве и любит на нем говорить. Мое доверие к нему в те дни было основано на том, что он вел себя рационально и проявлял искренний интерес к Санкт-Петербургу. Он не брал взятки, но покрывал тех, кто это делал, включая своих начальников — мэра Анатолия Собчака, а позднее президента Бориса Ельцина. Путин подписал документы на регистрацию моей охранной компании и лично ее зарегистрировал. Он давал мне советы и рекомендации. Он помогал мне расширить бизнес. По его просьбе я создал, обучил и оснастил первое в Санкт-Петербурге спецподразделение КГБ быстрого реагирования западного образца в рамках подготовки к Играм доброй воли, которые прошли в 1994 году.

Из наших бесед, которые мы вели в 1992 году, мне стало понятно: Путин осознавал, что в социальном и экономическом распаде Советского Союза виноват не Запад, а социалистическая система Советов. Когда мы беседовали о моей родине Германии, были все признаки того, что он признал неизбежным ее объединение после падения Берлинской стены. Но став в 2000 году президентом, он начал все чаще сокрушаться по поводу политических и экономических неурядиц России и осуждать Запад за неуважение, как он считал, к его стране. Он обратил Россию вовнутрь, воспользовавшись для этого идеологией и религией.

В 1996 году у меня многое изменилось, потому что президент Ельцин экспроприировал мою компанию и ее офис, в который я вложил более одного миллиона долларов. Володя тогда пожал плечами и сказал, что ничем не может помочь. А я начал наблюдать за тем, как он постепенно превращается из мелкого чиновника в самовластного и четырежды избранного президента России. Могу вам сказать, что Путин, о котором американцы читают сегодня, совершенно не похож на того Путина, с которым я был знаком в Санкт-Петербурге, и на того Путина, которого я знаю сейчас.

Тот Путин, которого я знаю сейчас, во многом похож на президента Трампа. Володя, как и Трамп, принимает решения без долгих размышлений, основываясь на скоропалительных суждениях. Он мстителен и мелочен. Он таит злобу и ненавидит, когда его высмеивают. Говорят, что ему не нравятся долгие и сложные брифинги, а чтение политических документов его угнетает.

Знакомый мне Путин, как и Трамп, просто реагирует на события вместо того, чтобы инициативно и в упреждающем порядке разрабатывать долгосрочную стратегию. Но по степени изощренности ему мало равных. Этот бывший офицер КГБ понимает, как надо использовать дезинформацию, вранье и компромат для создания хаоса на Западе и у себя дома.

Пару месяцев назад я переехал в США и создал компанию, которая помогает людям, потерявшим свои компании или активы, либо лишившимся их в результате кражи. Я уже 20 лет сужусь с Российской Федерацией, причем не только в России. Я заявляю претензии на российскую государственную недвижимость в Швеции и Германии и являюсь единственным человеком, взыскавшим ущерб с России.

Эта долгая, очень долгая борьба убедила меня, что ни Путин, ни Россия моими друзьями не являются. Западные лидеры, как и я, доверяли Путину. Но они не понимали, что для Путина вежливость и дружба зачастую являются знаком слабости, а не доброго отношения. Больше всего он хочет, чтобы его воспринимали как равного или более сильного. И он пытается уничтожить все то, с чем не может соперничать.

Однако живя в Америке, я не мог не заметить, что средства массовой информации очень сдержанно и немногословно рассказывают своей аудитории о том, что путинская Россия никогда не станет другом демократии. Россия, которой руководит Володя, хочет разделять демократии и разрушать их. В этих целях Володя использует свой кремлевский аппарат, и прежде всего, загадочное и мало кому известное Управление делами президента Российской Федерации (УДП РФ).

В черном бюджете УДП РФ — миллиарды долларов. Оно контролирует привилегии и льготы, которые получают послушные кремлевские аппаратчики, а также руководит тайными действиями того рода, что привели к созданию досье на Трампа, которое в 2016 году собрал Кристофер Стил. Могу точно сказать, что при Путине, которого я знаю, все российские спецслужбы будут и дальше заниматься дезинформацией, враньем и сбором компромата, действуя против США. А личный состав главного в России разведывательного ведомства ФСБ, равно как и военной разведки ГРУ, будет проводить все новые атаки против живущих на Западе российских диссидентов и оппонентов Путина, и будет убивать их. Для Путина, которого я знаю, границы ничего не значат.

Пару месяцев назад Володя попытался (к счастью, ему это не удалось) поставить своего приближенного во главе Интерпола, чтобы превратить эту организацию в свою персональную бандитскую группировку. Безусловно, он пытался это сделать. Коррупция — она в российской ДНК и в крови у Путина.

После переезда в США я заметил кое-что еще. Многие американские кремлеведы не понимают, что Путин сейчас страшно напуган. Прошедшие недавно выборы гарантировали ему победу, но будущее никаких гарантий ему не дает.

Почему? Потому что его никто не оберегает. Мэр Собчак и президент Ельцин взяли и продвигали Путина по служебной лестнице из-за его личной преданности. Но оба давно уже умерли. Путин, которого я знал тогда, позволял своим начальникам накапливать огромные состояния, и они в ответ укрывали его от уголовной ответственности. Он построил защитную стену вокруг Собчака, когда мэр спрятал в Париже миллионы долларов. Позднее, возглавив при Ельцине ФСБ, Путин развалил дело против ельцинской семьи, которое вел генеральный прокурор Юрий Скуратов. Для этого он подсунул средствам массовой информации мутную видеозапись мужчины, развлекавшегося в постели с двумя проститутками, и сказал, что это Скуратов. Не успев стать исполняющим обязанности президента 31 декабря 1999 года, Володя написал указ, освобождающий Ельцина и его семью от любых уголовных преследований.

Но для Володи никто такие указы не напишет. Уже давно ходят слухи о том, что он спрятал где-то огромное состояние. Но если это так, его богатства, скорее всего, хранят друзья, коллеги или даже преступники, которых Путин противозаконно обогатил.

Поэтому у меня возникает вопрос. Когда Володя, наконец, уйдет из власти, вернут ли ему эти миллиарды его богатые дружки, коллеги и сообщники?

Почему-то мне кажется, что не вернут. Я жил в России. Там не любят делиться.