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Мясникович встретится с президентом и премьер-министром Польши

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  • 6.02.2019, 19:41
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Михаил Мясникович
фото с сайта racyja.com

Визит белорусской государственной делегации состоится с 11 по 14 февраля.

Официальный визит в Польшу "парламентской" делегации Беларуси во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем состоится с 11 по 14 февраля, сообщает пресс-служба верхней палаты.

В Варшаве запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Состоятся также переговоры Мясниковича с главой сената (маршалом) Станиславом Карчевским и маршалом сейма Мареком Кухтиньским. Кроме того, пройдет встреча с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Запланировано посещение Польской академии наук, передает БелаПАН.

«Во время переговоров на высоком и высшем уровнях будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня — торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в области образования, науки, культуры и других сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание будет уделено роли парламентского измерения в укреплении белорусско-польских отношений. Запланировано подписание договора о социальном обеспечении», — уточнили в пресс-службе.

Мясникович также посетит Белосток, где встретится с представителями белорусского национального меньшинства, руководством Подляского воеводства, посетит медицинский университет.


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