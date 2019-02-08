Умер легендарный актер Сергей Юрский 26 8.02.2019, 9:42

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Сергей Юрский

Фото: RFE/RL

В 2014 году актер выступил против оккупации Крыма РФ.

В Москве умер актер и режиссер Сергей Юрский, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

Юрскому было 83 года. Как заявили РИА «Новости» в театре, он находился в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. С 1978 года он работал в Москве в Театре имени Моссовета. Там он поставил, в частности, спектакли «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. С 1991 года играл в театре «Школа современной пьесы», а также делал там постановки.

Юрский сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и других.

В 2014 году Сергей Юрский вместе с другими российскими артистами выступил против оккупации Крыма РФ.

Тогда подписи под документом, осуждающим действия Путина, поставили Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Армен Джигарханян, Эльдар Рязанов, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Сергей Юрский, Андрей Макаревич, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Михаил Жванецкий, Сергей Гармаш, Марк Захаров, Елена Яковлева, Галина Волчек, Андрей Кончаловский, Владимир Гостюхин, Федор Добронравов, Леонид Броневой, Александра Яковлева, Александр Балуев, Юрий Стоянов, Станислав Садальский, Александр Розенбаум, Даниил Гранин, Марат Башаров, Сергей Маковецкий, Дмитрий Харатьян, Михаил Кокшенов, Эманнуил Виторган, Леонид Куравлев, Наталья Фатеева, Борис Акунин.