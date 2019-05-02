25 самых интересных музеев мира по мнению обычных путешественников 2.05.2019, 9:08

Десятки тысяч человек рекомендуют посетить эти экспозиции.

В экспозициях самых интересных музеев мира из нашей подборки встречаются картины, скульптуры, оружие, драгоценности, самолеты, космические аппараты, невиданные существа и даже настоящий корабль-утопленник. «А судьи кто?» — спросите вы. Отвечаем: десятки тысяч рядовых зевак со своим не предвзятым мнением, которым они не поленились поделиться на TripAdvisor — одном из самых крупных сайтов о путешествиях, пишет bigpicture.ru.

25. Национальный музей Те-Папа-Тонгарева (Веллингтон, Новая Зеландия)

Национальный музей Новой Зеландии делает упор на историю островного государства и культуру его коренного населения — маори. Любители природы останутся довольны огромной коллекцией динозавров, птиц, рыб, насекомых и даже мифических существ — например, орков. А все потому, что именно в Новой Зеландии Питер Джексон снимал знаменитейшую кинотрилогию «Властелин колец».

24. Музей латиноамериканского искусства (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Экспозиция музея посвящена преимущественно произведениям латиноамериканского искусства XX века: на первом этаже размещены работы современных мастеров, а на втором — более ранняя живопись. Почти всеми экспонатами владеет аргентинский филантроп Эдуардо Константини.

23. Музей терракотовых воинов и лошадей (Сиань, Китай)

Великая стена и Терракотовая армия — одни из самых узнаваемых символов Китая, строительство которых пришлось на время правления Цинь Шихуанди, первого императора объединенного китайского государства. В них могущественный правитель видел оплот безопасности своей страны и продолжение личной власти в загробном мире. Примечательно, что среди фигур нет одинаковых воинов: все они отличаются званием, используемым оружием и выражением лица.

22. Мемориал жертв холокоста Яд Вашем (Иерусалим, Израиль)

Мемориальный комплекс истории холокоста расположен на горе Герцля в западной части Иерусалима. Вечная память о катастрофе и дань уважения всем борцам с фашизмом.

21. Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)

Комплекс состоит из сада скульптур и двух зданий, соединенных подземным переходом. Коллекция музея демонстрирует несметное количество произведений искусства разных эпох и стилей. Между прочим, немалая часть экспонатов — шедевры Эрмитажа, купленные американскими ценителями прекрасного у советских властей.

20. Инхотим (Брумадинью, Бразилия)

Арт-объекты под кронами первозданных лесов? Почему нет! В бразильском парке-музее предметы современного искусства размещены прямо под открытым небом. Конечно, здесь имеются и закрытые выставочные центры самого разного характера. Яркий Инхотим нередко называется «Диснейлендом для взрослых».

19. Институт Рикардо Бреннанда (Ресифи, Бразилия)

Культурный центр принадлежит бразильскому коллекционеру Рикардо Бреннанду и включает в себя музей, картинную галерею, библиотеку и парк. Немалое количество экспонатов посвящено колониальной эпохе Бразилии. Особый интерес туристов вызывает внушительное собрание оружия.

18. Национальный музей авиации и космонавтики (Вашингтон, США)

Исследовательский центр Смитсоновского института — настоящая отдушина для тех, кто по каким-либо причинам не может стать пилотом или космонавтом. Под высокими сводами музея собраны уникальные экземпляры реальных самолетов и космических аппаратов.

17. Центр Гетти (Лос-Анджелес, Калифорния)

Комплекс Гетти порадует своих посетителей удивительной архитектурой с прекрасным видом на Лос-Анджелес. В музее представлены работы европейских фотографов, скульпторов и художников. Прилегающий парк знаменит неповторимым журчанием своего водопада. В стенах исследовательского института проводятся обучающие занятия и выставки.

16. Пергамский музей (Берлин, Германия)

Экспозиция музея разделена на три блока: Античное собрание, Музей исламского искусства и Переднеазиатский музей. Здесь представлены монументальные произведения архитектуры, скульптуры, мозаики, рельефа и письменности с очень нелегкой судьбой. Дело в том, что бомбардировки Берлина во время Второй мировой войны задели Пергамский музей, в результате чего часть коллекции была перевезена и до сих пор не возвращена.

15. Национальный музей Второй мировой войны (Новый Орлеан, США)

Открытие музея было приурочено к 56-й годовщине стратегической операции по высадке войск во Франции в 1944 году. В атриуме здания представлена боевая техника, способствовавшая победе союзников во Второй мировой войне.

14. Академия изящных искусств (Флоренция, Италия)

В стенах первой академии живописи Европы можно увидеть всемирно узнаваемые объекты искусства, например «Давида» Микеланджело. Не любите скульптуру? Все равно не проходите мимо: туристы, оригинально подстраивающиеся к голым каменным телам, изрядно вас повеселят.

13. Музей Винсента Ван Гога (Амстердам, Нидерланды)

У прекрасного нет цены, но мы не раз слышали о баснословных суммах, за которые продаются картины знаменитейшего нидерландского художника-постимпрессиониста. Помимо работ самого мастера, в музее выставлены произведения его не менее известных современников: Поля Гогена, Клода Моне, Пабло Пикассо.

12. Британский музей (Лондон, Великобритания)

На протяжении веков колонисты из Британской империи открывали самые потаенные уголки планеты и прихватывали оттуда интересные «сувениры», которые впоследствии стали экспонатами второго по посещаемости музея мира. Огромная коллекция охватывает самые разные эпохи, культуры и виды искусства.

11. Новый музей Акрополя (Афины, Греция)

Сложное, дорогостоящее и затяжное строительство музея было обусловлено двумя взаимосвязанными причинами. Во-первых, греческая история накопила избыточное количество артефактов. Во-вторых, британцы никак не хотели возвращать похищенные историко-культурные ценности, ссылаясь на то, что их негде выставлять и хранить. Отдавать в итоге все же пришлось.

10. Национальный музей антропологии (Мехико, Мексика)

Культура коренных народов Мезоамерики окутана дымкой фантастики, представлениями об их кровожадности и небывалых богатствах. Насколько все это правдиво, вы можете оценить в главном музее Мексики, где представлены древние ценности таких могущественных цивилизаций прошлого, как, например, майя или ацтеки.

9. Музей Ваза (Стокгольм, Швеция)

Самый посещаемый музей Скандинавии был построен вокруг корабля «Ваза», принадлежавшего шведскому флоту XVII века. Это самое старое боевое судно, сохранившееся до наших дней. А выдержать испытание временем ему помогло, как ни странно, очень скорое крушение во время своего первого плавания. Погрузившись в воды низкой солености, корабль не был съеден морскими червями.

8. Государственный музей (Амстердам, Нидерланды)

Центральное место в экспозиции музея, основанного в 1808 году Луи Бонапартом, занимают картины голландских мастеров живописи XV–XIX веков. Например, здесь размещен «Ночной дозор» Рембрандта — полотно размером 363 на 437 см, которое славится своей нелегкой историей с попытками уничтожения, массой загадок и несколькими упоминаниями в кино.

7. Лондонская национальная галерея (Лондон, Великобритания)

Художественная галерея ежегодно принимает около 6,5 млн туристов. Более двух тысяч картин выставлено в хронологическом порядке, что помогает неподготовленному зрителю проследить за развитием западноевропейской живописи начиная с XIII века.

6. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия)

Мекка всех гостей Северной столицы России, с умопомрачительным количеством экспонатов, невообразимым убранством, а также представительствами по всей стране и за ее пределами.

5. Лувр (Париж, Франция)

Попытаться разгадать улыбку «Джоконды» через объектив смартфона — святая обязанность каждого гостя Парижа. Для этого придется заглянуть в самый популярный художественный музей мира. Однако перед свиданием с полотном Леонардо да Винчи вам предстоит фотосессия со стеклянной пирамидой — главным входом в Лувр.

4. Национальный музей Прадо (Мадрид, Испания)

Наряду с яркими произведениями искусства, принадлежащими мастерам фламандской, английской, немецкой и французской школ, музей, разумеется, хранит богатейшую коллекцию картин испанских живописцев. Почитатели Эль Греко, Веласкеса и Гойи придут в восторг.

3. Чикагский институт искусств (Чикаго, США)

Музей по совместительству является высшим художественным учебным заведением США, в котором получили образование такие творцы, как Уолт Дисней. Само собой, среди экспонатов много образцов американского искусства.

2. Музей Орсе (Париж, Франция)

Коллекция музея располагается в здании бывшего железнодорожного вокзала. Помимо богатого набора работ импрессионистов и постимпрессионистов, посетители могут наслаждаться здесь чудесными видами парижской Сены.

1. Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)

В «Большом яблоке» и так негде яблоку упасть, а тут еще миллионы приезжих бегают от одной достопримечательности города к другой с целью скорейшего ознакомления. С Метрополитен-музеем быстро не выйдет: даже беглое ознакомление с частью «разношерстных» экспонатов займет многие часы.