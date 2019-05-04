Белорусы установили рекорд по покупке жилья в Польше 4 4.05.2019, 10:30

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Источник: neg.by

Ситуация с покупкой недвижимости отображает стремительный отток рабочей силы из Беларуси в западном направлении.

Компании и граждане нашей страны вошли в тройку лидеров по количеству приобретенного на территории Польши жилья. Кроме того, резиденты РБ замыкают ТОП-6 рейтинга покупателей всех видов недвижимого имущества в Варшаве, Белостоке и других уголках соседней державы, пишет «Экономическая газета».

Таким образом, белорусами был установлен исторический рекорд по инвестициям в этот сегмент экономики нашей западной соседки.

По статистике польского Министерства внутренних дел и администрации общая площадь приобретенных белорусскими физическими и юридическими лицами помещений превысила 23 тыс. кв. м. Столько не покупали даже в лучшие, самые «сытые» 2000-е годы.

Для сравнения: в 2017 г. белорусы в Польше приобрели 15,6 тыс. кв. м, а в 2016 г. – 14,3 тыс. кв. м недвижимости.

Покупка белорусами недвижимости в Польше (тыс. кв.м)

Источник: neg.by

По результатам 2018 г. наши инвесторы опередили представителей Люксембурга, Израиля, Кипра, Италии, Испании.

А самыми «жадными» до польской недвижимости остаются украинцы (124,4 тыс. кв. м). На втором месте – Германия (73,5 тыс. кв. м), на третьем – Франция (38 тыс. кв. м), на четвертом – Нидерланды (34,8 тыс. кв. м), на пятом – Британия (29,5 тыс. кв. м). Российские инвесторы в 2018 г. вложились в 14,6 тыс. кв. м.

Граждане Беларуси покупали прежде всего жилье – 20,4 тыс. кв. м. Белорусский бизнес не особо активен в таких сделках, 98% этих квадратных метров приобрели физические лица. Белорусы заняли третье место по покупке жилых площадей после граждан Украины (109,6 тыс. кв. м) и Германии (50,3 тыс. кв. м).

Покупка иностранцами жилья в Польше в 2018г. (тыс. кв.м)

Источник: neg.by

Конечно же, называть это белорусскими или украинскими инвестициями в польскую экономику можно очень условно.

На самом деле ситуация с недвижимостью отображает стремительный отток рабочей силы из наших двух стран в западном направлении. Мы видим, что все большее количество обладателей паспортов Украины и Беларуси обосновались в Польше и приобрели там жилье. Лишнее тому доказательство – мизерные инвестиции этих людей в другие виды недвижимости (коммерческую, сельхозугодья, лес и т.д.).

В отчете Министерства внутренних дел и администрации Польши отсутствует информация о том, где именно находится недвижимость, которую покупали белорусы. По статистике самыми популярными городами Польши с точки зрения зарубежных инвесторов в 2018 г. были Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков и Познань.

Общая площадь недвижимости, приобретенной иностранцами в Польше, составила 603,5 тыс. кв. м, что заметно меньше, чем в 2017 г. (755 тыс. кв. м).