Под древним городом вестготов обнаружили невероятное строение 23.06.2019, 14:10

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Возраст поселения оценивается в 1400 лет.

Ученые из США и Испании заявили о том, что под древним городом вестготов может скрываться множество ранее неизвестных строений. Более того, исследователи нашли свидетельства существования дворца и возможно старейшей мечети Европы, сообщает Live Science (перевод – zn.ua).

В ходе геомагнитных исследований ученые нашли стены и другие постройки в Реккополисе — разрушенной столице государства вестготов, основанной в Европе в Темные века и расположенной в окрестностях современного Мадрида. Это значит, что город, возраст которого оценивается в 1400 лет, был гораздо больше, чем можно было предположить по видимым руинам. Ученые подчеркивают, что постройки и улицы были найдены в каждом уголке, который был изучен в ходе исследований.

Раскопки Реккополиса ведутся на протяжении нескольких десятилетий, но пока ученым удалось открыть только около 8% города. В 2014 году ученым были известны только остатки дворца, часовни и магазинов. Вместе с тем, геомагнитные исследования показали, что вся площадь внутри городских стен заполнена руинами построек. Более того, за пределами главных ворот существовал даже пригород.

Исследователям удалось обнаружить крупное строение, ориентация которого отличалась от других построек, а расположение его стен совпадало с направлением на Мекку. Планирование здания также напоминает мечети на Среднем Востоке. Вместе с тем, подтвердить, что здание действительно является мечетью, можно только с помощью раскопок.