Андрей Санников: Жесткие режимы разваливаются в одночасье 9.06.2019, 22:12

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Андрей Санников

Лидер «Европейской Беларуси» в качестве гостя выступил на Форуме свободной России в Литве.

В последние месяцы одной из наиболее активно обсуждаемых тем в российской оппозиционной среде стал вопрос о допустимости в той или иной мере сотрудничества с властью. Нужно ли принимать участие в выборах разных уровней? Можно ли ради спасения своего дела вступать в «Единую Россию» и «Народный фронт»? В чем различие между конформизмом и коллаборационизмом? Целесообразно ли провести люстрацию после смены политического режима в России?

Эти вопросы обсуждались на прошедшем в Тракае седьмом Форуме свободной России во время секции «Власть и общество: границы допустимого сотрудничества», сообщает «Голос Америки».

Марк Фейгин: «Думаю, что Россия подвергнется международной судебной юрисдикции»

Основатель форума Гарри Каспаров напомнил: «Долгое время нам говорили о возможной эволюции режима. Но теперь ясно, что режим не эволюционирует, а деградирует». По мнению Каспарова, конец нынешнего российского режима произойдет не в результате выборов и даже не в выборный год, а вследствие объединения людей, желающих смены режима. В качестве примеров такой мобилизации на местном уровне Каспаров привел примеры Екатеринбурга и Архангельской области. Что же касается выборов, то он убежден, что принимать в них участие не нужно, добавив, что оппозиционеры, идущие во власть, придают путинскому режиму флер демократичности.

Юрист Марк Фейгин провел следующее разграничение: «Конформизм – это когда человек занимается своим делом, не вмешиваясь в политику. А когда он совершает акт в поддержку власти – подписывает письмо, одобряющее действия Путина, или становится доверенным лицом Путина или Собянина, – это коллаборационизм».

Игорь Яковенко напомнил, что понятие «коллаборационизм» возникло в годы Второй мировой войны. «Коллаборационист – это предатель, изменивший своим сторонникам и перешедший на службу тоталитарной власти или оккупационному режиму. А если человек сотрудничает с властью, но никогда к оппозиции не принадлежал, то он – конформист», – считает Яковенко.

По его мнению, после смены режима в стране должна быть проведена люстрация, в том числе – среди сотрудников СМИ, по следующему принципу: те, кто просто сотрудничал с режимом, не имеют права работать в общественных средствах массовой информации. А те, кто осуществлял «информационный терроризм», по словам Яковенко, должны быть отданы под международный трибунал.

Галерист и арт-менеджер Марат Гельман считает, что коллаборационизм нужно осуждать, а к коллаборантам следует относиться с пониманием. «Когда мы построим прекрасную Россию будущего, на нашей стороне будет большинство. В том числе и коллаборанты», – полагает он. Гельман напомнил, что сам был в 1999 году в избирательном штабе Путина. И сказал, что сделал это по просьбе Бориса Немцова. По его словам, «людям свойственно ошибаться» и нужно предоставить тем, кто сегодня находится на стороне власти, возможность перейти к оппозиции.

Игорь Яковенко заметил в ответ, что есть кассирши, которые всегда «ошибаются» в одну сторону. Так, по его словам, и коллаборанты всегда ошибаются вместе с властью.

В конце сессии Марк Фейгин упомянул о «списке Путина», который составляют участники Форума свободной России. Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» поинтересовалась у него, какими должны быть принципы предполагаемой люстрации.

Участник ФСР ответил, что в настоящее время идет фиксирование всех высказываний и поступков тех, кто осуществляет информационное обслуживание режима. «Вот это и будет основой для того, чтобы давать оценку в том числе и юридическую тем лицам, которые совершали деяния, подпадающие под действия будущего уголовного кодекса, в том случае, если это полноценные преступления. Или давать им морально-политическую оценку, когда это не предполагает непосредственного преследования. И, возможно, эти люди не попадут в люстрационные списки, но какого-то вида рестрикции будут распространяться», – сказал Фейгин, пояснив, что речь не идет об ограничении прав этих людей, но это не означает, что им забудут поддержку ввода войск в Украину, аннексию Крыма или делал какие-то заявления в пользу действующей власти.

Однако эта ответственность будет моральной, подчеркнул юрист.

«Ну, а те, кто совершил преступления, безусловно, должны отвечать, но там тоже будут категории. Статья 15 конституции говорит о том, что существует примат международного права по отношению к национальному. Международное право, которое не было подвержено этой коррозии, как национальное, будет основой для преследования указанных лиц. В какой форме это будет, можно гадать. Я думаю, что Россия подвергнется международной судебной юрисдикции и будет создан специально созданный орган и для него понадобится огромный массив информации, который мы сейчас собираем и фиксируем», – заявил Фейгин.

Андрей Санников: «Жесткие режимы разваливаются в одночасье»

Впервые на Форуме свободной России была специальная секция, посвященная Беларуси, а точнее – вероятным планам Кремля по включению страны в состав России. Поводом доля этого стало заметное осложнение отношений Москвы и Минска в конце прошлого и начале этого года. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников начал с того, что в России многие события проходят по белорусскому сценарию, в то числе – установление диктатуры и режима единоличной власти. Только – с опозданием, считает Санников.

Нынешний конфликт между Путиным и Лукашенко Санников сравнил с отношениями между двумя ОПГ. А нынешнее затишье конфликта, по мнению белорусского оппозиционера, свидетельствует о том, что принято какое-то решение относительно Беларуси.

Позднее, в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», Андрей Санников отметил, что нынешний белорусский режим жестко подавляет инакомыслие во всех сферах. «Но мы знаем, что подобные жесткие режимы разваливаются в одночасье – намного быстрее, чем мягкие режимы. Сегодня мы вынуждены говорить о том, что готовы разговаривать с Лукашенко для защиты государственной независимости. И если он пойдет на это, то еще некоторое время режим просуществует. Если не пойдет – он рухнет. Это уже неважно – под давлением экономики или просто под давлением Кремля. Рухнет в одночасье. Выживаемость режима зависит от экономики, экономика зависит от реформ, а экономических реформ без политических не бывает. Это абсолютно логичная цепочка», – подчеркнул Санников.

Бывший посол Литовской республики в США, а ныне депутат Сейма от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Жигимантас Павиленис рассмотрел геополитическую ситуацию на постсоветском пространстве. По его словам, Путин строит новую «берлинскую стену» и тем самым ведет свою страну в тупик. «Мы будем сопротивляться попыткам российской экспансии, – подчеркнул Павиленис. – Будем поддерживать Украину, Молдову и Грузию в их стремлении в НАТО и ЕС. А Лукашенко упустил все шансы повернуть свою страну в европейском направлении. Но я надеюсь, что и Беларусь, и Россия станут по-настоящему европейскими странами. И я считаю, что российские демократы должны не позволить Путину построить его стену».

Даниил Константинов: «Рядовые русские, в отличие от власти, все больше становятся европейцами»

Сессию «Будущее России: распад или сохранение единого государства» открыл Андрей Илларионов. Он предложил отнестись к данной теме максимально серьезно, поскольку: «Сохранение и изменение границ, как правило, сопровождается большим кровопролитием». Самый важный вопрос, по его мнению, состоит в том, где должны проходить внешние границы и границы внутри самой страны. Илларионов отметил, что в последнее время в Кремле звучат разговоры о возвращении к «исторической России», причем имеются в виду границы бывшего СССР. Однако, уточнил он, представления разных людей об исторических границах России весьма различны.

Руководитель «Русского Европейского Движения» Даниил Константинов считает, что речь может пойти о сотнях миллионов людей, поэтому нужно относиться к этой теме максимально осторожно, особенно с учетом набирающих силу центробежных тенденций. «У национальных образований внутри России есть все признаки протогосударства: символика, язык, законодательство. Но настоящей автономии у них нет, что и способствует стремлению национальных республик выйти из состава России. Я не хочу распада федерации, но я понимаю, что это может произойти в ближайшее время», – отметил Константинов. По его мнению, вопрос о расформировании Российской Федерации может возникнуть сразу после ухода Путина из власти.

Находящийся в политической эмиграции в Латвии российский публицист и писатель Дмитрий Саввин считает, что России нужна деколонизация, но нужно определить, кто является объектом и субъектом колониализма. В 1991 году, за исключением Балтии, смены режима в постсоветских республиках не произошло, отмечает Саввин. У власти, уточняет он, осталась чекистско-олигархическая номенклатура. Она и является колонизатором, которая подчинила себе народы республик, входивших в состав СССР. Говорить о преемственности Российской империи и СССР, по его мнению, нельзя: они, считает Саввин, соотносятся друг с другом так же, как Византия и Османская империя. Территория та же, есть внешняя экспансия, но это принципиально разные государства, поясняет публицист. А Российская Федерация, продолжает он, является логическим продолжением Советского Союза, просто она провела ребрендинг.

Из зала участникам дискуссии был задан вопрос об их отношении к принадлежности Крыма. Андрей Илларионов был краток: «Похищенное должно быть возвращено хозяину, а хозяин потом решает, что с этим похищенным делать».

Даниил Константинов заметил, что рассчитывает вернуться в Россию и заняться политической деятельностью еще во время президентства Путина. «Поэтому, – сказал он, – учитывая изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации, я воздержусь от ответа, но на форуме есть консенсус по этому вопросу. Необходимо придерживаться норм международного права».

В ходе нынешнего форума лидер «Русского европейского движения» неоднократно говорил, что он – за вхождение России в евроатлантические структуры и в то же время – против распада РФ. Другие участники ФСР высказывали мнение, что Россия в нынешних границах слишком велика, чтобы войти в НАТО и ЕС. Кроме того, отмечали они, для реформирования по европейскому типу ей мешает «имперский синдром».

Даниил Константинов считает, что Россия вполне может стать частью западного сообщества и в нынешних границах. Беседуя с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», он начал с того, что для вхождения в евроатлантические структуры размер страны не имеет значения, и привел в пример Соединенные Штаты. «Это очень большая страна, демократическая и федеративная. Поэтому вопрос ее размера никогда не поднимается. И он не представляет никакой проблемы для нахождения в составе НАТО. Также туда входит большинство европейских стран, в том числе – довольно крупные», – напомнил Константинов.

По его мнению, в настоящее время в сознании граждан России происходит серьезный поворот, подразумевающий все большую интеграцию в европейскую и в целом западную культуру. «Поэтому рядовые русские, в отличие от власти, которая остается азиатской и деспотической, все больше становятся европейцами. Фактически на пути к Европе у нас стоит только один барьер – Кремль», – убежден Даниил Константинов.