Водители – о дорожном сборе: Либо платят все, либо никто 25 18.07.2019, 9:24

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Что говорят белорусы о взимании налога с автомобилистов.

Этой весной белорусские автомобилисты, затаив дыхание, ждали больших изменений. С 1 апреля должны были ввести новые правила взимания дорожного сбора, о которых много писали в интернете и которые горячо обсуждали в обществе. Однако в связи с тем, что эта тема оказалась слишком резонансной, в правительстве пошли по пути наименьшего сопротивления — решили повременить. В июне всем сообщили, что в настоящий момент рассматривают две концепции оплаты «налога на дороги», пишет av.by.

УП «Белтехосмотр»: отвязка техосмотра от дорожного сбора однозначно произойдет

Как отреагировали на это водители? Еще накануне «дня икс» мы рандомно проехались по столичным станциям диагностики и убедились в том, что они пустовали, а редкие водители объясняли свой визит либо необходимостью получить страховку, либо выездом за границу. Чуть позже мы провели совместный рейд с ГАИ и УП «Белтехосмотр», и автовладельцы резко высказывались о надоевшем всем налоге. Сегодня же, выждав время, мы снова приехали на одну из минских станций, чтобы узнать, кто проходит техосмотр и каких ждет изменений?

В УП «Белтехосмотр» говорят, что отделение процедуры техосмотра от взимания дорожного сбора однозначно произойдет. «Когда — пока не могу комментировать, — отметил в разговоре Сергей Коровацкий, начальник филиала УП «Белтехосмотр» в г. Минске. — Ни для кого не секрет, что практика уплаты госпошлины негативным образом сказывается на прохождении ТО уже шестой год. Однако определенные изменения наверняка будут: либо водители смогут погашать сумму налога по месяцам, либо его включат в стоимость топлива — оба варианта сейчас рассматриваются. В настоящий момент изменения анонсируются предварительно на конец текущего года, и мы тоже рассчитываем на то, что примут решение в пользу отвязки госпошлины от техосмотра».

На минской станции № 210 подчеркивают, что сама процедура инструментального контроля стоит 20-30 рублей, а разрешение на допуск — чуть меньше 8. Это посильная для большинства автолюбителей сумма для регулярного прохождения техосмотра. «На мой взгляд, те водители, которые заняли принципиальную позицию "не будем платить дорожный налог, а техосмотр пройти готовы", в первую очередь и поедут. Разумеется, после того, как эту процедуру отвяжут от госпошлины», — отмечает Сергей Коровацкий.

На станции тоже столкнулись с «первоапрельским затишьем»: многие водители ждали помесячной оплаты или скидки за год и поэтому не заезжали на диагностику. Со временем все нормализовалось. Правда, были случаи, когда белорусы, прочитав в СМИ про возможные изменения, оплатили налог за месяц. Приходилось им объяснять, что пока так делать нельзя.

«Однажды позвонил водитель, который хотел оплатить налог за год, так как планировал продавать свой автомобиль. Доводишь до его сведения, что согласно Постановлению Совмина и Налоговому кодексу необходимо внести платеж за два года, а он и слышать не желает. Мол, хочу на год — и все!» — рассказывают работники станции.

Без большого энтузиазма, но многие водители платят налог и заглядывают на плановый техосмотр. «К нам на диагностику на эту станцию приезжает в среднем около 40 автомобилей в день, в месяц мы выдаем 1 300-1 400 разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Пока нет резких скачков роста или падения. Да, по сравнению с прошлым годом мы идем с минусом в 10%, но сопоставимым со статистикой по всей Беларуси. Есть основания полагать, что отвязка госпошлины все же благотворно скажется на количестве желающих проходить техосмотр», — считают на станции.

Конечно, в большинстве своем людям хотелось бы, чтобы новый указ форматировал существующий порядок вещей в отношении взимания дорожного сбора. Та же помесячная оплата, скидка за год (два) — все это привлекло бы часть автовладельцев, бойкотирующих техосмотр по причине дорогого налога. Собственно, давайте спросим об этом самих автомобилистов.

«Заплатил за бензин и техосмотр – и до свидания! Зачем этот налог?»

Один из первых водителей, который приехал на станцию диагностики утром буднего дня, — пенсионер и владелец VW Passat. «Прохожу техосмотр принципиально ежегодно в одно и то же время, — подчеркивает мужчина. — В первую очередь я делаю это для себя, для собственной безопасности. Если честно, я даже рад, когда мне подсказывают, какие неисправности нужно устранить».

Когда затрагиваем наболевший вопрос с госпошлиной, неразлучно связанной с процедурой техосмотра, автовладелец обреченно вздыхает: «Для пенсионера 200 рублей в год — это дорого. Конечно, хотелось бы платить меньше. Возможно, для кого-то помесячная оплата — это удобно, но мне проще так: один раз подкопил, приехал, заплатил — и свободен. Так что справедливее включить этот налог в стоимость топлива: больше ездишь — больше платишь. Допустим, кто-то проезжает по нашим дорогам и 30-40 тысяч км в год, а у меня пробег — 8 тысяч максимум».

Еще одного пенсионера мы застали во время подачи документов для получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Он представился Степаном Николаевичем и поделился своим видением ситуации насчет двух обсуждаемых сегодня концепций взимания дорожного сбора.

«Я не совсем понимаю, что значит включение налога в стоимость топлива. Бензин будет стоить дороже или как? Вопрос: насколько? В 2-3 раза? Если так сделают, то можно сразу избавляться от машины… — эмоционально высказывается мужчина. — Я хотел бы, чтобы все было так, как в Советском Союзе: заплатил за бензин, заплатил за техосмотр — и до свидания! И никаких налогов! Вы только подумайте, как сегодня прожить на пенсию в 300-400 рублей. Чтобы заправить 10 литров бензина, мне нужно потратить примерно 16 рублей. Этого хватит максимум на 80 км, чтобы съездить на дачу в одну сторону».

Пенсионер не отрицает, что оплата по месяцам — это, с одной стороны, было бы неплохо, так как он ездит не круглый год, а только в дачный сезон. Тем более если бы предоставили следующий выбор: вносить платеж как за один месяц (минимальный период), так и за два года (максимальный) с учетом ранее обещанной скидки. Невзирая на то, что существующий порядок взимания дорожного сбора водителю не нравится, на станцию диагностики он ездит каждый год исправно: «Во-первых, я законопослушный гражданин, во-вторых, машина у меня хорошая — Peugeot 406 2003 года! Осмотрели ее на яме — ржавчины снизу вообще нет никакой, потому что зимой я не езжу. И станция здесь хорошая: всегда с первого раза проходишь техосмотр, когда машина исправна».

«Это советская школа», — комментируют на станции, имея в виду, что люди того поколения настолько дисциплинированные, что приезжают каждый год практически день в день, чтобы пройти техосмотр.

«Как скажут, так и будет!»

Еще один автовладелец за рулем Honda Jazz не против поделиться личным мнением.

«Лучше бы его вообще отменить. За границу теперь не выехать… — с грустью в голосе говорит водитель. — Если бы не поездка за границу, я бы не проходил техосмотр. Хорошо, что станция рядом с домом, к тому же здесь удобная система оплаты через ЕРИП. Перед тем как приехать, я посетил СТО, поменял передние тормозные диски и колодки. Как я могу ездить на неисправной машине, когда у меня есть маленький внук, ему 4 годика? А что касается изменений, то хотелось бы, чтобы наконец определились с этим налогом. Если топливо будет дорожать по копейке каждую неделю, то, извините, мы не потянем этот налог. Если же наладят оплату по месяцам и нормальную систему контроля за этим — почему бы и нет? Поскольку я пользуюсь автомобилем постоянно, то скидка при оплате за год была бы хорошим бонусом».

Молодой владелец Ford Mondeo считает, что отвязка процедуры техосмотра от госпошлины необходима. «Конкретно мне и не накладно платить налог сразу за год, но есть люди, для которых это, возможно, существенная сумма, — говорит парень. — У меня еще есть мотоцикл, вот за него я бы платил только на время сезона. Конечно, обидно, что оплачиваю дорожный сбор дважды, хотя ездить на машине и байке одновременно не могу. Вообще я, конечно, добросовестный авто- и мотовладелец. Прохожу техосмотр, чтобы перемещаться по городу и не бояться, когда меня остановят сотрудники ГАИ. Многие мне говорят, мол, зачем ты это делаешь, со штрафами ездить дешевле. А я им отвечаю: проходил и буду проходить, так как это моя безопасность! Тем не менее хотелось бы, чтобы в идеале этот налог вообще отменили или хотя бы отвязали от техосмотра. Посмотрите, как у нас ремонтируют дороги... А еще говорят, что этот сбор уже включен в топливо».

«Насчет налога — это сложно, это дискуссионный момент», — многозначительно бросает один из водителей и спешит к своему автомобилю. Видим: возле станции стоит группка мужчин и что-то эмоционально обсуждает. «Сначала обещали, что все изменится с 1 апреля, потом написали — с 1 января. Сами понимаете, 2020 год наступает... Мы можем только рассуждать, а будет так, как скажут, — звучит голос одного из собеседников по злободневной теме. — Они взвесят все "за" и "против" и примут какое-то решение. Пусть не все, но ведь и так водители поедут на техосмотр, чтобы не платить те же штрафы. Зачем мне рисковать? Вот остановят меня три поста ГАИ — и я заплачу эту госпошлину за день».

«И вот еще другой момент, — подключается к разговору следующий водитель. — Почему кто-то должен платить, а кто-то — нет? Либо платят все, либо никто».

Некоторые водители приезжают на техосмотр, чтобы оформить страховку или выехать за границу, другие в принципе проходят его ежегодно и строго по плану, ссылаясь на то, что это касается их собственной безопасности. Единственное, всех поголовно волнует вопрос отделения техосмотра от госпошлины, который остается одним из самых наболевших начиная с 2014 года.

Пик накала страстей случился в этом году перед 1 апреля, когда стали анонсироваться возможные изменения и белорусы активно подключились к дебатам. Увы, обсуждения были настолько горячими, что в правительстве решили взять паузу и еще раз обдумать новый порядок взимания дорожного сбора. «Каким он будет, покажет время. От нашего мнения здесь мало что зависит», — с горькой иронией заключает один из водителей, возвращаясь в свой автомобиль с полученным сертификатом ТО.