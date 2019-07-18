БелАЭС, говорите, готова к запуску? 21 Георгий Лепин

18.07.2019, 16:22

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В мире имеется более сотни атомных строек, которые на самых завершающих стадиях были свернуты.

В интернете можно прочесть: «БелАЭС готова к запуску». Так будет ли этот запуск? Вопрос весьма серьезный. И однозначного ответа на него нет. Разумно было бы сначала задать вопрос: а стоило ли эту АЭС вообще строить? И тем более, сколь обоснованно выбран для этого вариант ВВЭР-1200?

Международная практика требует при любом строительстве АЭС обоснованно выбрать референтный вариант предполагаемого типа АЭС. При этом таковым становится вариант, реализованный страной-разработчиком на своей территории и испытанный в течение ряда лет с целью доработки и устранения обнаруженных дефектов. Для АЭС-1200 референтным мог бы стать блок № 6, строившийся на Нововоронежской АЭС.

Однако судьба этого блока оказалась типичной для ряда блоков, запускавшихся в последние годы. В ночь с 10 на 11 ноября 2016 года после длительных попыток выведения на проектную мощность 6-й блок Нововоронежской АЭС вышел из строя. Сгоревший генератор не подлежит восстановлению. Вышла из строя вся электрическая система блока. Сообщение об этом поступило лишь 16 ноября. Существенным в данном случае являлось то, что именно этот блок должен был стать референтным для целого ряда блоков, по которым уже были заключены договора на строительство в ряде стран, включая и Беларусь.

Следовательно, для строящегося в Беларуси реакторного блока ВВЭР-1200 референтный блок отсутствует. И строить его за пределами своей страны Росатом не имел права. Подобному блоку в Нововоронеже удалось проработать на уровне запроектированной мощности всего лишь две недели. Существенным является и то, что указанный блок в Нововоронеже по плану должен был быть запущен еще в 2012 году, а попытка запустить его осуществлена лишь на четыре года позднее.

Можно ли говорить о надежности этого блока и пытаться запустить его теперь уже в Беларуси?

Более того, следует учесть, что за время строительства БелАЭС происходило множество сбоев, включая даже падение корпуса реактора на бетонную поверхность стройплощадки. Все это говорит о низком качестве работ и о недостаточном уровне квалификации работающего персонала.

Обращается внимание лишь на неготовность энергосистемы страны к введению в нее энергоблоков со столь высокой единичной мощностью. Это весьма существенный момент, препятствующий запуску атомных блоков. Но не единственный.

Кроме ряда перечисленных выше проблем, следует обратить внимание еще на одну, непосредственно касающуюся каждого жителя нашей страны. Нас упорно пытаются убедить в том, что атомная энергетика предоставит нам дешевую энергию. Но ведь это обман. Во-первых, электроэнергия, вырабатываемая на атомных станциях, как минимум в пять раз дороже энергии, вырабатываемой тепловыми станциями. Во-вторых, существенную роль будет играть здесь и необходимость значительного повышения так называемого горячего резерва до уровня мощности вводимого в систему атомного блока. Горячий резерв — это фактически работающие вхолостую источники энергии, призванные нейтрализовать аварийный выход из строя любого источника энергии, входящего в систему. Сегодня это 300 МВт. Введение же в систему одного атомного блока потребует увеличения мощности горячего резерва до 1200 МВт, то есть мощность работающих вхолостую источников энергии должна быть увеличена с 300 до 1200 МВт. Потеря энергии при этом возрастает в 4 раза. Но, что следует подчеркнуть, выделение в горячий резерв такой мощности при существующей структуре энергосистемы страны окажется невозможным. Потребуется достройка дополнительных тепловых источников электроэнергии. А это и дополнительные расходы, и потеря нескольких лет.

Учитывая более высокую стоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС, а также необходимость повышения мощности горячего резерва, каждому жителю нашей страны в случае пуска одного блока АЭС придется платить за электроэнергию в два раза дороже, а в случае пуска второго блока — в три раза дороже.

Вот теперь и следует задуматься над тем, стоит ли пускать строящиеся блоки АЭС как из соображений безопасности, так и из экономических соображений.

Но опять же, это не единственные проблемы. Еще в 1993 году АН Беларуси завершила работу по очень интересной теме: «Проведение комплекса работ по изысканию возможных пунктов размещения АЭС (потенциальных площадок) на территории Республики Беларусь». Из всех рассмотренных площадок признано:

— уверенно благоприятными — 15;

— благоприятными — 7;

— неблагоприятными — 6.

Наиболее неблагоприятный набор характеристик имеет площадка 44 — Островецкая. Для нее определено: «Структурный узел пересечения региональных разломов (Ошмянского и субмеридиального), проявляющих тектоническую активность до настоящего времени. В непосредственной близости от центра рассматриваемой площадки зарегистрирован эпицентр землетрясения интенсивностью до 7 баллов». Это делает весьма вероятным повторение землетрясений.

Такой набор характеристик площадки 44 — Островецкой позволил отнести ее к наиболее неблагоприятной и опасной из всех рассмотренных площадок. Из этого прежде всего следует вывод о недопустимости строительства на этой площадке любого опасного объекта, и уж АЭС — в первую очередь.

Из всего этого следует вывод о том, что строить АЭС в Беларуси не имело никакого смысла. Так зачем же доводить это неразумное действие до неразумного завершения?

В мире имеется более сотни атомных строек, которые на самых завершающих стадиях были свернуты. Не лучше ли и у нас вовремя остановиться?

Георгий Лепин, «Свободные новости»