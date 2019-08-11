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ГАИ начала охоту на водителей без техосмотра

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  • 11.08.2019, 8:59
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ГАИ начала охоту на водителей без техосмотра

Акция продлится до 17-го августа.

ГАИ усилила контроль за безопасностью на дорогах в эти выходные. Помимо этого продолжается настоящая охота на водителей, которые не прошли техосмотр собственных автомобилей, сообщает «Белсат».

«Находить водителей, которые игнорируют процедуру техосмотра, которые не получили допуска к участию в движении. И в обязательном порядке будем проводить сверку с базами данных о прохождении техосмотра и выявлять водителей с поддельными отметками прохождения техосмотра», – говорит Александр Цегельник из Управления ГАИ МВД.

К примеру, в Гомельской области только за 8 августа обнаружили 187 человек без техосмотра. Всего же по стране в этом году таких водителей оказалось более 195 тысяч. Повторно с нарушением задержали 75 тысяч автолюбителей.

Материал Кирилла Смягликова смотрите в полном выпуске новостей за 10 августа

Массовое игнорирование процедуры техосмотра началось после введения в 2014 году «налога на допуск к дорожному движению». В апреле налог обещали изменить и отвязать от техосмотра, но облегчения не произошло.

«Сложилась такая ситуация, что многие не платили… Не проходили техосмотра и дорожный налог. Они ждали первого апреля, когда было обещано, что будут скидки. И можно будет оплачивать дорожный налог только на несколько месяцев», – говорит инструктор по управлению автомобилем Мария Вашкевич.

Налог на пользование дорогами размером приблизительно $ 100 – немалый расход для бюджета многих белорусов.

Водители говорят, что попросту ждут до первого штрафа, который составляет три базовые величины. И только после этого начинают задумываться о поездке на СТО.

«Статыстыка, к сожалению, угнетает: с 2014 года мы наблюдаем падение каждый год на 10%. Представьте, что к 2019 году приблизительно мы это падение оцениваем на 50% по сравнению с 2014 годом», – говорит начальник минского филиала «Белтехосмотра» Сергей Коровацкий.

В целом по стране имеется 2 400 000 транспортных средств, а это означает, что 1 200 000 из них в этом году будут без техосмотра. А это уже значительная проблема безопасности, так как даже из тех машин, что приехали на техосмотр, каждая пятая имела технические неисправности.

«И мы как работники предприятия «Белтехосмотр» и руководство Министерства транспорта выступает за отделение этой государственной пошлины от процедуры гостехосмотра», – добавляет Коровацкий.

Однако пока проблему решить пытаются только рейдами в поисках неплательщиков.


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