В Беларуси ГАИ оштрафовала 200 тысяч водителей без техосмотра

В Беларуси ГАИ оштрафовала 200 тысяч водителей без техосмотра23
- 12.08.2019, 11:50
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Акция будет продолжаться еще пять дней.
В Беларуси 200 000 водителей были пойманы без техосмотра. Таковы промежуточные результаты усиленной проверки автомобилей, начатой ГАИ 5 дней назад, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на БТ.
Из-за того, что все реже автовладельцы стали проходить техосмотр, МВД в эти дни проводит декаду контроля над наличием допуска к участию в дорожном движении.
По данным Белтехосмотра, за 7 месяцев этого года количество выданных разрешений на транспорт сократилось на 8 %. По словам экспертов, во многом на ситуацию повлияло введение так называемого дорожного сбора. Размеры этого сбора - около 200 рублей - многие водители считают завышенным и отказываются его платить.
Акция ГАИ по усиленному контролю за автомобилями без техосмотра продлится до 17 августа.