закрыть
13 августа 2019, вторник, 9:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусы о техосмотре: у Лукашенко спешат «погулять» в последний раз?

1
  • 13.08.2019, 8:45
  • 2,145
Белорусы о техосмотре: у Лукашенко спешат «погулять» в последний раз?
ФОТО: REALT.BY

Что думают водители об «акции» ГАИ.

Стало известно о первых результатах «охоты» ГАИ на белорусских водителей. За первые пять дней специальной акции, начатой 7 августа, были остановлены и оштрафованы 200 тысяч автомобилистов.

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал лидер Белорусского Национального Конгресса из Слонима, общественный деятель и предприниматель Виктор Марчик.

- Массовое игнорирование процедуры техосмотра началось в Беларуси после введения «налога на допуск к дорожному движению». Его размер — около 200 рублей. Много или мало это в сегодняшних условиях для обычной белорусской семьи?

- Вообще-то 200 рублей для многих — это половина зарплаты. Еще для многих — это две трети зарплаты. И все больше становится семей, где это — почти вся зарплата одного из супругов.

Логика власти простая: возьми и отдай это сразу — а потом получишь допуск к движению по дорогам. А жить тогда целый месяц за что? За что, простите, платить коммуналку? Выселяться из квартиры в машину, которую теперь — сделали одолжение — можно водить?..

Можно сказать точно: такой «дорожный налог» большинству белорусов сейчас не по карману. Похоже, власти, когда вводили его, судили только по Минску. Но жизнь ведь есть и за Минской кольцевой! Даже я бы сказал, что большинство людей живет и работает в регионах, где эта сумма просто неподъемная.

Да и 200 рублей — это за среднюю машину. Сумма зависит от веса авто. А если человек в регионе, где средняя реальная зарплата 300 рублей, ездит на большом и тяжелом авто… Это грабительский налог — потому его и бойкотирует половина водителей.

- Какие неудобства, кроме финансовых, создает для для белорусского воителя «дорожный налог»? Нужен ли он вообще в таком виде?

- Да массу неудобств — и водителям, и работникам СТО, которые должны выполнять вместо налоговой ее работу.

Ведь водитель при нормальном подходе никогда не откажется от техосмотра. Проверить свою машину — выгодно и интересно для ответственного человека. Ведь подвеска и ходовая часть — это наше все, наша жизнь, как говорится.

Но люди не проходят техосмотр именно из-за привязанного к нему «дорожного налога». И на сотрудников СТО идет давление — чтобы не выдавали талон без оплаченного налога.

Что касается вопроса, нужен ли этот налог, скажу так: мы его и так фактически платим, покупая бензин с белорусских НПЗ. Была дискуссия о том, чтобы, например, отвязать «дорожный налог» от техосмотра и включить в стоимость топлива. Но, по факту, это будет уже двойным, если не тройным, налогообложением. Та цена, по которой бензин поставляют с НПЗ на заправки, уже включает в себя много позиций — в том числе ремонт и «модернизацию» самих НПЗ и нужды дорожной инфраструктуры.

Да, бензин в Беларуси в пересчете на доллары стоит дешевле, чем у соседей по ЕС. Но соотношение цен на топлива к реальным зарплатам — не в нашу пользу. И очень непрозрачно формируется цена на бензин. Потому фактически мы уже платим это «дорожный налог», даже не проходя техосмотр.

- Власти анонсировали, с 1 апреля «дорожный налог» будет отвязан от техосмотра. Но затем отказались от этой идеи. Как вы и ваши знакомые водители оценивают этот «первоапрельский розыгрыш»?

- Государству просто нужны деньги, и оно любыми способами, «жэстачайшэ», из людей эти деньги выжимает. Двойные налоги, тройные, оттуда, отсюда — лишь бы собрать нужную сумму.

А больше всего возмущает то, что мы не знаем, куда идут эти деньги. Если бы «дорожный налог» шел действительно на дороги — поверьте, мы бы здесь, в регионах, не ездили по таким ухабам и кочкам. Дороги бы были идеальными даже в самых удаленных от Минска районах.

Люди разбивают подвески на ямах и спрашивают: «А за что мы тогда такие немалые деньги платим?».

- 200 тысяч оштрафованных белорусов за пять дней — серьезная цифра. Как вы прокомментируете результаты охоты ГАИ на воителей без техосмотра?

- Это огромная цифра, огромный процент, если учитывать, сколько реально осталось в Беларуси взрослого и работоспособного населения. Получается, «катком» прошлись почти по каждой семье. А ведь эта «акция» ГАИ будет продолжаться еще несколько дней!

Не берусь судить, сколько еще людей попадет под «каток» и что получится в итоге. Будем смотреть и делать выводы.

Как белорусские водители, по вашему мнению, ответят властям?

- Что-то сомнительно, чтобы все 50% водителей, бойкотировавших техосмотр, бросились его проходить. Это не в национальном характере белорусов. Мы же партизанская нация: будем и дальше «партизанить» на дорогах.

Все мои знакомые говорят: «Как ездили без техосмотра — так и будем ездить. Ничего им не заплатим». Люди готовы идти на принцип. И чисто из принципа не платить этим … Вы знаете, не могу произнести для печати те слова, которым при этом называют наших руководителей.

Людей так просто не обманешь: все видят, что «дорожный налог» идет не в местный бюджет (откуда проще всего направить на тот же ремонт дорог), а на самый верх, где, скорее всего, и «дерибанится», а «вниз» возвращаются копейки.

- Недавно было объявлена дата «парламентских выборов» в Беларуси. О чем думает власть, настраивая против себя накануне выборов сотни тысяч рассерженных штрафами водителей?

- Недовольство политикой Лукашенко и уровнем жизни после 25 лет диктатуры и так очень высоко. Очень большой процент белорусов желает смены власти — в том числе и бывший электорат Лукашенко, который ему уже абсолютно не верит.

И у меня сложилось впечатление, что у Лукашенко об этом хорошо знают — и стараются «погулять» в последний раз. Если раньше они прикрывали свой грабеж народа каким-то популизмом, какими-то красивыми «картинками» и фразами по телевизору, то теперь поняли, что уже людей обмануть не в состоянии.

Те, кто раньше верил в «справедливость Рыгоравича», клянут его последними словами. И это — факт. И власть это знает. И им уже нет смысла что-то прятать. Поэтому они просто, вслепую идут уже ва-банк, как в случае с 200 тысячами задержанных за техосмотр водителями. Какой смысл хитрить? Они спешат «нагуляться», «наесться», «нахапаться» в последний раз — и обдирают внаглую. Это многие видят. И про «спецоперацию» с техосмотром водители тоже так говорят.

А когда терпение людей закончится — никто не знает. Но всему есть предел: гайки закручены и резьба может вот-вот сорваться. Не знаю как на этих, «парламентских выборах», а вот на президентских, в 2020 году, люди могут дать понять, насколько им все это надоело.

И такие безумные действия, как штрафы для 200 тысяч человек за несколько дней, конечно же, запомнятся и подстегнут людей выйти на площадь в день президентских выборов. И вполне возможно, что у нас тогда повторится сценарий Армении.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип