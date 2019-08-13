Белорусы о техосмотре: у Лукашенко спешат «погулять» в последний раз? 1 13.08.2019, 8:45

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ФОТО: REALT.BY

Что думают водители об «акции» ГАИ.

Стало известно о первых результатах «охоты» ГАИ на белорусских водителей. За первые пять дней специальной акции, начатой 7 августа, были остановлены и оштрафованы 200 тысяч автомобилистов.

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал лидер Белорусского Национального Конгресса из Слонима, общественный деятель и предприниматель Виктор Марчик.

- Массовое игнорирование процедуры техосмотра началось в Беларуси после введения «налога на допуск к дорожному движению». Его размер — около 200 рублей. Много или мало это в сегодняшних условиях для обычной белорусской семьи?

- Вообще-то 200 рублей для многих — это половина зарплаты. Еще для многих — это две трети зарплаты. И все больше становится семей, где это — почти вся зарплата одного из супругов.

Логика власти простая: возьми и отдай это сразу — а потом получишь допуск к движению по дорогам. А жить тогда целый месяц за что? За что, простите, платить коммуналку? Выселяться из квартиры в машину, которую теперь — сделали одолжение — можно водить?..

Можно сказать точно: такой «дорожный налог» большинству белорусов сейчас не по карману. Похоже, власти, когда вводили его, судили только по Минску. Но жизнь ведь есть и за Минской кольцевой! Даже я бы сказал, что большинство людей живет и работает в регионах, где эта сумма просто неподъемная.

Да и 200 рублей — это за среднюю машину. Сумма зависит от веса авто. А если человек в регионе, где средняя реальная зарплата 300 рублей, ездит на большом и тяжелом авто… Это грабительский налог — потому его и бойкотирует половина водителей.

- Какие неудобства, кроме финансовых, создает для для белорусского воителя «дорожный налог»? Нужен ли он вообще в таком виде?

- Да массу неудобств — и водителям, и работникам СТО, которые должны выполнять вместо налоговой ее работу.

Ведь водитель при нормальном подходе никогда не откажется от техосмотра. Проверить свою машину — выгодно и интересно для ответственного человека. Ведь подвеска и ходовая часть — это наше все, наша жизнь, как говорится.

Но люди не проходят техосмотр именно из-за привязанного к нему «дорожного налога». И на сотрудников СТО идет давление — чтобы не выдавали талон без оплаченного налога.

Что касается вопроса, нужен ли этот налог, скажу так: мы его и так фактически платим, покупая бензин с белорусских НПЗ. Была дискуссия о том, чтобы, например, отвязать «дорожный налог» от техосмотра и включить в стоимость топлива. Но, по факту, это будет уже двойным, если не тройным, налогообложением. Та цена, по которой бензин поставляют с НПЗ на заправки, уже включает в себя много позиций — в том числе ремонт и «модернизацию» самих НПЗ и нужды дорожной инфраструктуры.

Да, бензин в Беларуси в пересчете на доллары стоит дешевле, чем у соседей по ЕС. Но соотношение цен на топлива к реальным зарплатам — не в нашу пользу. И очень непрозрачно формируется цена на бензин. Потому фактически мы уже платим это «дорожный налог», даже не проходя техосмотр.

- Власти анонсировали, с 1 апреля «дорожный налог» будет отвязан от техосмотра. Но затем отказались от этой идеи. Как вы и ваши знакомые водители оценивают этот «первоапрельский розыгрыш»?

- Государству просто нужны деньги, и оно любыми способами, «жэстачайшэ», из людей эти деньги выжимает. Двойные налоги, тройные, оттуда, отсюда — лишь бы собрать нужную сумму.

А больше всего возмущает то, что мы не знаем, куда идут эти деньги. Если бы «дорожный налог» шел действительно на дороги — поверьте, мы бы здесь, в регионах, не ездили по таким ухабам и кочкам. Дороги бы были идеальными даже в самых удаленных от Минска районах.

Люди разбивают подвески на ямах и спрашивают: «А за что мы тогда такие немалые деньги платим?».

- 200 тысяч оштрафованных белорусов за пять дней — серьезная цифра. Как вы прокомментируете результаты охоты ГАИ на воителей без техосмотра?

- Это огромная цифра, огромный процент, если учитывать, сколько реально осталось в Беларуси взрослого и работоспособного населения. Получается, «катком» прошлись почти по каждой семье. А ведь эта «акция» ГАИ будет продолжаться еще несколько дней!

Не берусь судить, сколько еще людей попадет под «каток» и что получится в итоге. Будем смотреть и делать выводы.

Как белорусские водители, по вашему мнению, ответят властям?

- Что-то сомнительно, чтобы все 50% водителей, бойкотировавших техосмотр, бросились его проходить. Это не в национальном характере белорусов. Мы же партизанская нация: будем и дальше «партизанить» на дорогах.

Все мои знакомые говорят: «Как ездили без техосмотра — так и будем ездить. Ничего им не заплатим». Люди готовы идти на принцип. И чисто из принципа не платить этим … Вы знаете, не могу произнести для печати те слова, которым при этом называют наших руководителей.

Людей так просто не обманешь: все видят, что «дорожный налог» идет не в местный бюджет (откуда проще всего направить на тот же ремонт дорог), а на самый верх, где, скорее всего, и «дерибанится», а «вниз» возвращаются копейки.

- Недавно было объявлена дата «парламентских выборов» в Беларуси. О чем думает власть, настраивая против себя накануне выборов сотни тысяч рассерженных штрафами водителей?

- Недовольство политикой Лукашенко и уровнем жизни после 25 лет диктатуры и так очень высоко. Очень большой процент белорусов желает смены власти — в том числе и бывший электорат Лукашенко, который ему уже абсолютно не верит.

И у меня сложилось впечатление, что у Лукашенко об этом хорошо знают — и стараются «погулять» в последний раз. Если раньше они прикрывали свой грабеж народа каким-то популизмом, какими-то красивыми «картинками» и фразами по телевизору, то теперь поняли, что уже людей обмануть не в состоянии.

Те, кто раньше верил в «справедливость Рыгоравича», клянут его последними словами. И это — факт. И власть это знает. И им уже нет смысла что-то прятать. Поэтому они просто, вслепую идут уже ва-банк, как в случае с 200 тысячами задержанных за техосмотр водителями. Какой смысл хитрить? Они спешат «нагуляться», «наесться», «нахапаться» в последний раз — и обдирают внаглую. Это многие видят. И про «спецоперацию» с техосмотром водители тоже так говорят.

А когда терпение людей закончится — никто не знает. Но всему есть предел: гайки закручены и резьба может вот-вот сорваться. Не знаю как на этих, «парламентских выборах», а вот на президентских, в 2020 году, люди могут дать понять, насколько им все это надоело.

И такие безумные действия, как штрафы для 200 тысяч человек за несколько дней, конечно же, запомнятся и подстегнут людей выйти на площадь в день президентских выборов. И вполне возможно, что у нас тогда повторится сценарий Армении.