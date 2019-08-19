Власти не смогли к 1 июля везде поднять средние зарплаты до $200 4 19.08.2019, 21:23

1,555

Властям не удалось выполнить «амбициозный» план.

К 1 июля поднять на всех предприятиях средние зарплаты до 400 рублей. К концу июня по всей стране насчитывалось 6 организаций, на которых не смогли поднять средние «получки» до этой суммы. Об этом tut.by сообщили в Минтруда. При этом больше трети предложений по работе (почти 35 тысяч), которые сейчас размещены в республиканской базе вакансий, — с зарплатой до 400 рублей.

Напомним, в конце мая первый вице-премьер Алексей Турчин заявил, что до 1 июля в стране не должно остаться предприятий с средней зарплатой меньше 400 рублей. При этом платить зарплату меньше этой суммы, по его мнению, непозволительно. А в 2020 году правительство намерено взяться за предприятия с зарплатой меньше 500 рублей.

Так, в январе-феврале этого года в Беларуси насчитывалось 250 организаций со средней зарплатой меньше 400 рублей, сообщили в Минтруда со ссылкой на данные Белстата. Для сравнения: в январе-марте число таких организаций сократилось до 207, в январе-мае — до 87, в январе-июне — до 50.

«Среди регионов наибольшее количество организаций с уровнем средней заработной платы менее 400 рублей в январе-июне насчитывается в Витебской области — 46% от общего числа, — уточнили в ведомстве. — При этом по итогам июня таких организаций в республике осталось 6». К слову, в статистике учитываются организации со средней численностью работающих за год от 16 человек всех форм собственности, кроме малых организаций без ведомственной подчиненности, некоммерческих организаций — юрлиц без ведомственной подчиненности со средней численностью за год 16−100 человек, общественных организаций.

В Минтруда поясняют, что снизить число предприятий со средней зарплатой ниже 400 рублей удалось из-за «повышения эффективности деятельности этих организаций, в том числе за счет принятия мер по улучшению показателей финансово-экономической деятельности, наращивания объемов производства и реализации продукции, товаров, расширения рынков сбыта и оптимизации затрат». При этом рост зарплат, как отмечают в ведомстве, сопровождался соответствующим ростом производительности труда.

Ранее в Минтруда рассказали о проблеме, которая может помешать везде поднять средние зарплаты до 400 рублей — некоторые наниматели недоплачивают работникам до минималки.

Министр экономики Дмитрий Крутой ранее отмечал, что большинство предприятий с зарплатами до 400 рублей находятся в коммунальной собственности.

— Это прямая зона ответственности председателей райисполкомов и, по большому счету, их персональный KPI на текущий год, потому что это важнейшая социальная задача в целом для района и для тех людей, которые в этих организациях заняты. Понятно, что зарплата 400 рублей при наличии семьи, детей — это недопустимо низкий, критический уровень, и такого просто быть не должно, — говорил ранее Дмитрий Крутой.