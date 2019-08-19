закрыть
19 августа 2019, понедельник, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Власти не смогли к 1 июля везде поднять средние зарплаты до $200

4
  • 19.08.2019, 21:23
  • 1,555
Власти не смогли к 1 июля везде поднять средние зарплаты до $200

Властям не удалось выполнить «амбициозный» план.

К 1 июля поднять на всех предприятиях средние зарплаты до 400 рублей. К концу июня по всей стране насчитывалось 6 организаций, на которых не смогли поднять средние «получки» до этой суммы. Об этом tut.by сообщили в Минтруда. При этом больше трети предложений по работе (почти 35 тысяч), которые сейчас размещены в республиканской базе вакансий, — с зарплатой до 400 рублей.

Напомним, в конце мая первый вице-премьер Алексей Турчин заявил, что до 1 июля в стране не должно остаться предприятий с средней зарплатой меньше 400 рублей. При этом платить зарплату меньше этой суммы, по его мнению, непозволительно. А в 2020 году правительство намерено взяться за предприятия с зарплатой меньше 500 рублей.

Так, в январе-феврале этого года в Беларуси насчитывалось 250 организаций со средней зарплатой меньше 400 рублей, сообщили в Минтруда со ссылкой на данные Белстата. Для сравнения: в январе-марте число таких организаций сократилось до 207, в январе-мае — до 87, в январе-июне — до 50.

«Среди регионов наибольшее количество организаций с уровнем средней заработной платы менее 400 рублей в январе-июне насчитывается в Витебской области — 46% от общего числа, — уточнили в ведомстве. — При этом по итогам июня таких организаций в республике осталось 6». К слову, в статистике учитываются организации со средней численностью работающих за год от 16 человек всех форм собственности, кроме малых организаций без ведомственной подчиненности, некоммерческих организаций — юрлиц без ведомственной подчиненности со средней численностью за год 16−100 человек, общественных организаций.

В Минтруда поясняют, что снизить число предприятий со средней зарплатой ниже 400 рублей удалось из-за «повышения эффективности деятельности этих организаций, в том числе за счет принятия мер по улучшению показателей финансово-экономической деятельности, наращивания объемов производства и реализации продукции, товаров, расширения рынков сбыта и оптимизации затрат». При этом рост зарплат, как отмечают в ведомстве, сопровождался соответствующим ростом производительности труда.

Ранее в Минтруда рассказали о проблеме, которая может помешать везде поднять средние зарплаты до 400 рублей — некоторые наниматели недоплачивают работникам до минималки.

Министр экономики Дмитрий Крутой ранее отмечал, что большинство предприятий с зарплатами до 400 рублей находятся в коммунальной собственности.

— Это прямая зона ответственности председателей райисполкомов и, по большому счету, их персональный KPI на текущий год, потому что это важнейшая социальная задача в целом для района и для тех людей, которые в этих организациях заняты. Понятно, что зарплата 400 рублей при наличии семьи, детей — это недопустимо низкий, критический уровень, и такого просто быть не должно, — говорил ранее Дмитрий Крутой.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова