Сукало рассказал о давлении на судей во время процесса по делу инженера МЗКТ 14 20.08.2019, 16:34

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Валентин Сукало

Председатель Верховног суда заявил, что давление осуществляли следователи.

Во время процесса по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача осуществлялось давление на судей со стороны следователей. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало после совещания главы государства с правоохранительным блоком, передает БелТА.

Во время совещания Александр Лукашенко подчеркнул, что недопустимо, когда в практике силовиков появляется новая «форма» работы - прямое давление на участников уголовного процесса. «Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять», - рассказал Лукашенко.

Валентин Сукало подтвердил, что такие случаи действительно происходят, пусть и не часто. В частности, так было во время судебного процесса по уголовному делу в отношении главного инженера Минского завода колесных тягачей. «Такие факты установлены, они были - давление со стороны и работников Следственного комитета на судей с тем, чтобы они постановили не тот приговор, который постановлен. Думаю, что в отношении виновных будут приняты меры», - сказал председатель Верховного суда.