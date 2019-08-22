«Человек ходит на работу — и получает такие копейки!» 6 22.08.2019, 9:12

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Почему белорусским властям хочется вручить «черную метку».

В конце мая первый вице-премьер Алексей Турчин заявил, что до 1 июля в стране не должно остаться предприятий с средней зарплатой меньше 400 рублей. 19 августа Министерство труда отчиталось, что план правительства не удалось реализовать.

Почему наши власти не в состоянии дать рабочим даже $200? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к лидеру профсоюза РЭП Геннадию Федыничу.

- Любые деньги, даже эти 400 рублей, нужно заработать. Ситуация складывается таким образом, что все эти предприятия - банкроты. Они просто не в состоянии произвести продукцию, оказать услуги, выплатить зарплаты и выйти в плюс.

Я допускаю, что именно на этих предприятиях дошло до такой положения вещей. Власти их не закрывают, а люди бедствуют и ходят на работу за еду. На большее тех денег, которые предлагают работникам, не хватает.

- Особенно отличились предприятия с коммунальной формой собственности…

- Как правило, это принадлежащие местной администрации предприятия. Но дело даже не в этом. Неужели наше правительство не устало от вечных команд «Заплатить!». Почему бы не создать нормальные условия для работы предприятий. Только создаваться эти условия должны не в министерских кабинетах.

Нужны малые рабочие группы, в которые будут входить представители промышленности, бизнес, какие-то общественные организации. Естественно, что каждый будет тянуть одеяло на себя, но в таких группах можно найти золотую середину. Только в подобных органах можно создать нормальные условия для работы предприятий, создать хороший климат, чтобы люди начали зарабатывать достойные деньги.

Но власти в этом сегодня не заинтересованы. У них совершенно другие методы. Не удивлюсь, если под «выборы» сверху спустят указ поднять зарплаты. Ну напечатают они деньги, раздадут премии. Но ведь это не выход, мы столько раз на эти грабли наступали!

- Вам не кажется, что власти противоречат сами себе. С одной стороны - раздают деньги убыточным предприятиям, с другой - заявляют о том, что никакой поддержки для госсектора больше не будет.

- Когда экономика работает, то никаким противоречивым заявлениям нет места. Можно что-то уточнять, менять по ходу, корректировать под действующие законодательство. А у нас одни противоречия. Возьмем налоговую систему: зачем нам такое количество налогов? Больше 20 штук! Сделайте их шесть или восемь. Сегодня вся Европа работает по таким канонам. Зачем предприятиям лишние телодвижения. Бухгалтер сидит и думает, куда ему перечислить деньги.

Такая система привела к тому, что люди на предприятиях боятся выступать с инициативами, предлагать какие-то идеи. Ведь за свои предложения можно оказаться там, где оказался главный инженер МЗКТ.

Командно-административная система выбила из людей последнюю инициативу. Все ждут каких-то указаний. Правительство ждет приказов от администрации Лукашенко, от правительства ждут указания отраслевые министерства, а от министерства - руководители предприятий. Дальше - замы, руководители цехов. Но ведь любой бизнес - это риск. А сегодня, к сожалению, права на риск у людей нет.

Еще один вопрос - в какой другой стране законодательные акты меняются задним числом? В том числе меняется и налоговое законодательство. В течение пяти лет должно быть вообще наложено табу на изменения в налоговой сфере, если ничего сверхъестественного не случится.

У нас же - год, полгода и хоп - задним числом меняют законы. А предприятия должны сориентироваться и платить. На каком основании? Они что, игрушки какие-то, фишки, которые вы передвигает? Это же живой организм!

А сверху идут команды «Стой там, иди сюда». Вот такие у нас методы управления. И как в такой ситуации быть руководителям малого, среднего, крупного бизнеса, главам госпредприятий? Каким им поступать?

Cделал не так - пошел под раздачу. Сегодня систему Лукашенко шарахает из стороны в сторону. Нет последовательных действий, которые бы привели экономику в рабочее состояние, есть только шараханья. А где шараханья - там и ошибки. Серьезные ошибки.

- Последние разносы чиновников, которые устраивает Лукашенко, это тоже шараханья?

- На мой взгляд, это начало предвыборной кампании. Человек столько лет у руля и прекрасно понимает, что происходит в стране. Поверьте мне, не такая у нас большая страна, где что-то можно скрыть.

- Получается, все это наиграно?

- Это расчитано на простого обывателя. Но сегодня даже простой обыватель смотрит на все критически и с лучшим пониманием, чем это было даже несколько лет назад.

- В Беларуси седьмой месяц подряд количество увольнений превышает количество принятий на работу. Не окажется ли так, что скоро и эти 400 рублей некому будет платить?

- Все исходит из того, какие условия созданы для получения нормальной заработной платы и условиями труда. Хотя сегодня люди пренебрегают безопасностью, главное, чтобы исправно.

В таком количестве увольнений не вижу ничего удивительного. О чем мы говорим, если даже такие гиганты, как «Амкодор», стоят без заказов.Большие и cистемные проблемы повсюду.

Люди просто не могут себе позволить роскоши работать на предприятиях, где рост заработной платы не успевает за ростом цен и услуг.

Но нам говорят, что зарплаты опережают рост цен. Ребята, вы сами себе противоречите. Если рост зарплат опережает рост цен, то зачем сегодня МАРТ вмешивается в ценообразование? Если экономика работает, деньги у людей есть, то давайте отпустим цены. Рынок устроен так, что если не будет спроса на товар, то завтра его не будут брать и цены придется снизить. Но мы видим государственное регулирование, а значит рынок не работает.

Уже ведь была страна, в которой пытались всем и всеми руководить - CCCР. Все мы помним, к чему такая политика привела. Сегодня люди голосуют ногами и уезжают из Беларуси, устраиваются на подработки, как-то крутятся. И людям все равно, действует этот псевдодекрет о «тунеядцах», не смотрят на проблему страхового стажа.

Людям нужно жить сегодня и сейчас. Никто не может себе позволить работать восемь часов в день, пять дней в неделю за копейки.

Белорусы ищут применение своим знаниям, cилам, умениям, навыкам в другим местах. Если государство не позаботилось, чтобы создать все условия для реализации человека в нашей стране - значит люди будут уезжать. Часть экономики будет уходить в тень, начнется выдача зарплат в конвертах, чтобы уходить от налогов. Ведь если сегодня работать по закону, то я не знаю, какое предприятие сможет похвастаться процветанием.

- Сегодня идет глобальная конкуренция между странами за трудовые ресурсы. Думают ли наши власти о том, как сохранить работников в нашей стране?

- Я думаю, что существуют специальные службы, которые должны отслеживать тенденции, которые происходят хотя бы в соседних странах. Но остается вопрос к эффективности их работы.

Сегодня главный показатель на рынке труда - это цена рабочей силы. В России профсоюзы вышли с требованием сделать четырехдневную рабочую неделю. Я не поддерживаю их требования. Ребята, это не серьезно.

А вот то, в Европе уже многие страны перешли на семичасовой рабочий день, а кто-то и того меньше - это хорошее предложение.

Должна быть мотивация к высококвалифицированному и качественному труду. Тогда человек сделает свою работу и за семь часов. И это будет хорошо сделанная работа.

К сожалению, в нашей стране подобная мотивация полностью отсутствует. Когда человек знает, сколько стоит его труд - он выложится на все 100%, чтобы качественно сделать свою работу. А что говорить, когда тарифная ставка первого разряда - 36 копеек. Давно уже нужно переходить на почасовую оплату труда, а не от звонка до звонка на заводе человек сидит.

Такое впечатление, что власти не видят проблемы людей. Они их озвучивают, но просто не могут прочувствовать. А все по причине того, что живут в совершенно других условиях.

- Какую зарплату вы считаете достойной для Беларуси?

- Думаю, что если брать рабочий класс - средняя зарплата порядка 900-1000 рублей в месяц. И это чистыми, без учета налогов. Вот такая зарплата должна быть при нынешнем ценообразовании. Из этого нужно исходить, когда формируется цена рабочей силы. Без этого не будет экономики.

Но в нашей стране о людях вспоминают только в преддверии президентских и парламентских «выборов». Настоящий депутат и президент должны весь свой срок работать на полную, чтобы люди на себе почувствовали улучшение уровня жизни.

Тогда не важно, кто будет у власти - Лукашенко, Петров, Иванов, Сидоров, либералы, социал-демократы. Если власть заботится о людях, то им все равно, как те называются.

Но сегодня белорусы вынуждены думать о том, как дожить до конца месяца, где одолжить деньги, прокормить семью, отдать кредиты, которые они когда-то взяли. Не говоря уже о планировании семейного отдыха и каких-то серьезных покупках. Вот что сегодня людей волнует.

Сегодняшнее правительство просто не в состоянии предложить что-то пошаговое и цельное для улучшения жизни белорусов. Только шараханье.

Все распоряжения из разряда забрать, запретить. Например, сколько было разговоров о том, чтобы включить дорожный налог в цену на бензин. Это ведь элементарные вещи. А страховой стаж. Кто придумал, что человек должен двадцать лет отработать и только потом имеет право на пенсию. Почему те, кто по десять лет ухаживал за инвалидами, на старость лет остаются без копейки в кармане?

Ребята, cвоими постановлениями, указами и законами вы ущемляете право людей на нормальную жизнь. Я бы всем этим «депутатам», которые все это время благополучно отсидели в своих креслах, а сейчас попрутся на парламентские «выборы», поставил бы «черную метку». Они не имеют морального права избираться. Они предали белорусов.

- Подводя итог: власти сегодня говорят о сумме 400 рублей, а Геннадий Федынич заявляет, что должна быть цифра 900 рублей.

- 900-1000 и не меньше. Что касается 400 рублей - то у нас минимальная заработная плата установлена на уровне 330 рублей. Меньше этой суммы по закону нельзя платить.

Мы постоянно говорим о том, что нужно отталкиваться не от минималки и бюджета прожиточного минимума. Cуществует минимальный потребительский бюджет, в котором заложены и продукты питания, и услуги, и отдых, и какие-то покупки. Он сегодня составляет 467 рублей. Вот эта цифра должна быть сегодня гарантирована каждому человеку, если он приходит на работу. А дальше - до 900-1000 рублей.

Система проста, но сегодня нет нормальных экономических условий, нет современных технологий, нет нормальных заказов, нет конкурентоспособной продукции. Есть только бесконечные команды сверху. Сегодня 400 рублей, завтра 450 рублей. Ну не работает это, ребята. Хотя, если говорить о моральной стороне вопроса, то просто стыдно за все это. Человек ходит на работу и получает такие копейки! Но ведь есть люди, которые и этого не получают.

Не работает экономика по команде сверху.