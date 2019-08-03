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Экс-нападающий «Флориды» и «Куньлуня» перейдет в минское «Динамо»

  • 3.08.2019, 18:23

С хоккеистом уже заключен контракт.

28-летний нападающий Дрю Шор станет игроком минского "Динамо". Стороны достигли договоренности о заключении контракта, сообщает pressball.by.

Дрю родился в Денвере. В 18 лет он попал в систему развития сборной США и выступал в USDP и NAHL. Съездил на юношеский (U18) чемпионат мира, где набрал 9 (2+7) очков в 7 матчах и взял золотые медали. После этого Шор попал на драфт НХЛ: во 2-м раунде под 44-м номером его выбрала "Флорида". Однако, прежде чем оказаться в системе "Пантерз" , форвард три года провел в NCAA, выступая за колледж Денвера. Был там одним из лучших бомбардиров и капитаном, сыграл на молодежном (U20) чемпионате мира, где завоевал бронзу.

Затем на протяжении почти трех лет пытался закрепиться в основе "Флориды", но выступал как в НХЛ, так и в АХЛ. Затем был обменен в "Калгари", а в сезоне-2016/17 поиграл также за "Ванкувер". Всего в сильнейшей лиге мира провел 95 матчей и набрал 26 (9+17) очков. В АХЛ на его счету 214 поединков и 142 (41+101) балла. В составе сборной США Шор приезжал на чемпионат мира-2014 в Минск, где отметился голом и результативной передачей.

В 2016-м Дрю перебрался в Старый Свет — в швейцарскую NLA. Выступал за "Клотен" и "Цюрих". В 105 матчах заработал 84 (33+51) очка. Вместе с "Клотеном" выиграл Кубок Швейцарии-2017, с "Цюрихом" — чемпионат. Дважды участвовал в хоккейной Лиге чемпионов.

По ходу прошлого сезона нападающий перебрался в КХЛ — в "Куньлунь", где стал одноклубником Марка-Андре Граньяни. С января по февраль провел 18 встреч и набрал 11 (6+5) баллов.

У американца есть три родных брата, которые тоже играют в хоккей: 26-летний Ник — за "Торонто" (НХЛ), 25-летний Квентин — за "Инди" (ECHL), 19-летний Бэйкер — за университет Гарварда (NCAA).

Шор вместе с Энротом, Эллиоттом и Граньяни присоединится к "Динамо" до 12 августа.


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