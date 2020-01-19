закрыть
19 января 2020, воскресенье, 19:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Пентагон показал форму космических войск США

1
  • 19.01.2020, 14:29
  • 2,917
Пентагон показал форму космических войск США

Форма имеет традиционную камуфляжную расцветку.

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации, сообщает РБК

Форма имеет традиционную камуфляжную расцветку.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета страны объявил о создании американских космических войск.

Из всей суммы оборонного бюджета США на 2020 год, которая составляет $738 млрд, $40 млн будет выделено на космические войска. Изначально состав войск сформируют 200 человек. Возглавит войска генерал ВВС Джон Рэймонд.

О том, что Вашингтон намерен создать соответствующее подразделение в своей армии, стало известно летом 2018 года. В числе задач космических войск отмечались защита американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. Вместе с тем Трамп не исключал наступательный характер этих войск. В ответ на это в России заявили о попытке США развязать гонку вооружений в космосе и планах уничтожения контроля над размещением вооружения на орбите.


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип