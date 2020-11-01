В Беларуси проходит Марш «Не забудем, не простим!» (Онлайн) 6 1.11.2020, 14:02

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Фото: tut.by

В Минске прошло шествие в Куропаты.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти 1 ноября на Марш «Не забудем, не простим!» — от станции метро Парк Челюскинцев до национального мемориала в урочище Куропаты.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

18:05 Посмотрите, через что прошлось пройти тем, кто сегодня дошел до урочища.

18:00 Белорусы чтят память своих героев, погибших от рук сталинистов и лукашистов.

17:46 А лукашенковские «космонавты» продолжают падать с ног.

17:45 Несмотря на все препятствия лукашистов, Нина Багинская также в Куропатах.

17:38 Потрясающие кадры митинга-реквиема в Куропатах.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

17:35 Момент, когда лукашисты применили светошумовые гранаты.

17:29 В Куропатах живой коридор из протестующих с бело-красно-белыми флагами.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

17:16 А люди все идут в Куропаты.

Фото: «Радыё Свабода»

17:08 На улице Калиновского один из протестующих идет прямо на вооруженных силовиков. В ответ на угрозы он расстегивает куртку, поднимает футболку и говорит: «Стреляйте».

16:57 Смелые белорусы идут к народному мемориалу, чтобы почтить память героев.

16:55 Прорвавшиеся участники акции идут по полю в урочище.

16:54 Протестующий в феерическом стиле уходит от погони лукашистов.

16:50 Посмотрите, как людей пытались разогнать возле Куропат. В ход шли спецсредства.

16:48 Как сообщает «Наша Нiва», тысячи участников акции прорвались к Куропатам. Они зажигают свечи и возлагают цветы.

16:39 Протестующие продолжают собираться в районе Мирошниченко.

16:29 Люди продолжают прибывать в район МКАД в Зеленом Луге.

16:21 Протестующих задерживают прямо в поле возле Куропат.

16:11 Протестующие минчане под звук барабанов идут по улице Мирошниченко.

16:05 А тем временем одна из колонн уже приближается к Куропатам!

16:04 Протестующие идут в районе Калиновского.

Фото: tut.by

15:52 Тысячи протестующих на пересечении Логойского тракта и Карбышева. Люди скандируют: «Жыве Беларусь!»

15:45 Минские водители заблокировали автозаки в районе Логойского тракта.

15:36 Протестующие в Минске скандируют омоновцам: «Он вас кинет!»

15:33 Атмосфера у «Макдональдса» на Логойском тракте прямо сейчас. Здесь ждут все колонны.

Фото: «Белсат»

15:30 На Марше замечена Нина Багинская. Участники радостно приветствуют звезду протеста.

15:23 Колонна с Логойского тракта ждет остальных уже возле МКАД, рядом с «Макдональдсом».

15:22 Водители блокируют улицы, чтобы каратели не смогли проехать.

15:21 Так выглядит колонна протестующих возле Национальной библиотеки. Люди скандируют «Не забудем, не простим», «Пошел вон».

15:20 Жители Барановичей тоже вышли на акцию возле «Креста памяти».

Фото: «Белсат»

15:18 Людей на улице Калиновского так много, что они не поместились на тротуарах и решили выйти на проезжую часть.

Фото: «Радыё Свабода»

15:14 Десятки тысяч человек идут в сторону Куропат.

15:09 В Марше в Минске участвуют десятки и десятки тысяч человек, сообщает «Наша Нива».

15:08 Колонна Марша идет возле национальной библиотеки.

15:07 Так движется колонна по Калиновского.

15:06 Еще одна колонна движется по Логойскому тракту.

15:05 Еще одно видео Марша на Волгоградской.

15:03 Шакалы из банды Карпенкова крадутся вслед за колонной протестующих на Волгоградской. Открыто мешать шествию они не смеют.

14:57 Нескончаемый поток людей движется по Волгоградской в сторону Куропат.

14:53 В Минске сформировалась еще одна колонна. Она идет в сторону Востока.

14:51 По улице Кедышко в Минске тоже движется огромная колонна демонстрантов.

14:49 Люди скандируют «Верым, можам, пераможам!». Колонна свернула на улицу Волгоградскую.

14:45 Колонна протестующих продолжает Марш по проспекту Независимости.

14:43 Люди продолжают идти к «Московской» со стороны Калинина. Поток людей не заканчивается. Часть колонны свернула на Волгоградскую и двигается к Логойскому тракту.

14:39 По Волгоградской тоже идут люди.

14:34 Люди вышли на Марш и в Гродно.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

14:30 Колонна растет. Протестующие снова вышли на дорогу за Волгоградской.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

14:25 Вот так сейчас выглядит многотысячный Марш на проспекте Независимости.

Фото: «Радыё Свабода»

14:18 В колонне идет уже несколько тысяч человек, много бело-красно-белых флагов.

14:16 Колонна начала движение вдоль проспекта Независимости в сторону метро «Московская». Люди вышли на проезжую часть проспекта.

14:16 Людей на Марше становится все больше.

14:09 Люди потоком идут по проспекту Независимости к Толбухина.

14:05 В Минске люди небольшими колоннами идут по проспекту Независимости к заводу «Луч», и уже несколько сотен человек собралось на бульваре Толбухина.

14:04 Люди начинают собираться на бульваре Толбухина, возле Парка Челюскинцев в Минске.