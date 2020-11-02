Ученые опровергли знаменитый миф из голливудских фильмов 2.11.2020, 10:10

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Можно ли зажечь бензин от брошенной сигареты?

В кино крутой парень бросает в лужу бензина окурок, она вспыхивает, и пламя бежит по бензиновой «дорожке». Парень пафосно отворачивается, а за его спиной гремит взрыв. Но бывает ли такое в реальной жизни? Можно ли зажечь бензин от брошенной сигареты? Об этом пишет «Популярная механика».

Кажется, все просто. Температура на кончике зажженной сигареты — от 700 до 900 °C. Температура воспламенения бензина значительно ниже — от 250 до 500 °C. Получается, что лужа бензина должна моментально загореться от брошенного в нее окурка. Однако исследование 2013 года, опубликованное в журнале Fire Technology, показало, что это не так.

Исследователи провели более 4 тысяч попыток поджечь бензин с помощью тлеющих сигарет различных марок — ни одна из попыток не увенчалась успехом. Условия были разными: окурок бросали и в лужу, и в емкость с бензином, и распыляли в его сторону бензиновый «спрей».

Дело в том, что пока сигарету не «тянут», ее температура значительно падает. Кроме того, бензин опасен из-за воспламеняемости паров, а не самой жидкости. Когда жидкость не находится в замкнутом пространстве, например на открытом воздухе на заправке, зажженная сигарета практически не может зажечь эти пары. Ученые также предполагают, что быстрое образование пепла на сигарете препятствует возгоранию.

Сложно рассчитать такие переменные, как пары бензина, воздушный поток и температуру сигареты, но вероятность того, что лужа бензина вспыхнет из-за брошенного окурка, крайне мала. Несмотря на это, желательно избегать подобных ситуаций.

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