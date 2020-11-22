закрыть
22 ноября 2020, воскресенье, 23:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Православный архиепископ отлучил Лукашенко от церкви и предал его анафеме

21
  • 22.11.2020, 22:34
  • 8,020
Православный архиепископ отлучил Лукашенко от церкви и предал его анафеме

Архиепископ призывал тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам.

Глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви сегодня во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто, передает «Радыё Свабода».

Во время службы в соборе в присутствии верующих архиепископ Святослав Логин зачитал «Архиерейское послание с объявлением анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко - диктатору, убийце и мучителю благочестивого белорусского народа».

Текст отлучения называется «АНАФЕМА бывшему президенту Александра Лукашенко, который совершает беспредел, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси».

В начале отлучения сказано, что

«благочестивый белорусский народ сейчас переживает непростое время, когда по приказу самозванца - бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая заповеди Божии, разрушая памятники...

Далее, Архиепископ Логин утверждает:

«Церковь - духовный и неполитический институт, обучающий паству бороться за истину, она не может просто наблюдать геноцид белорусов, но должна, согласно Святому Учению Христа, быть совестью своего народа, заставляя нас провозглашать следующее:

Властью, данной нам Богом, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хотя носит христианское имя и принадлежит Православной Церкви только по рождению, запрещает ему приступать к Тайнам Христовым, упоминать его в православных службах и молитвах до полного покаяние перед Церковью и белорусским народом. Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятия ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни...»

В обращении также говорится, что архиепископ и священники БАПЦ молятся «за здоровье раненых и заключенных, а также за упокой убитых мирных демонстрантов - защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы не напрасны, которые вдохновляют соотечественников на противостояние злу и обману ради добра, ради свободы и независимости нашей Родины».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов