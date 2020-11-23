Православный архиепископ отлучил Лукашенко от церкви и предал его анафеме 106 23.11.2020, 8:30

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Архиепископ призывал тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам.

Глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви сегодня во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто, передает «Радыё Свабода».

Во время службы в соборе в присутствии верующих архиепископ Святослав Логин зачитал «Архиерейское послание с объявлением анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко - диктатору, убийце и мучителю благочестивого белорусского народа».

Текст отлучения называется «АНАФЕМА бывшему президенту Александра Лукашенко, который совершает беспредел, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси».

В начале отлучения сказано, что

«благочестивый белорусский народ сейчас переживает непростое время, когда по приказу самозванца - бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая заповеди Божии, разрушая памятники...

Далее, Архиепископ Логин утверждает:

«Церковь - духовный и неполитический институт, обучающий паству бороться за истину, она не может просто наблюдать геноцид белорусов, но должна, согласно Святому Учению Христа, быть совестью своего народа, заставляя нас провозглашать следующее:

Властью, данной нам Богом, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хотя носит христианское имя и принадлежит Православной Церкви только по рождению, запрещает ему приступать к Тайнам Христовым, упоминать его в православных службах и молитвах до полного покаяние перед Церковью и белорусским народом. Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятия ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни...»

В обращении также говорится, что архиепископ и священники БАПЦ молятся «за здоровье раненых и заключенных, а также за упокой убитых мирных демонстрантов - защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы не напрасны, которые вдохновляют соотечественников на противостояние злу и обману ради добра, ради свободы и независимости нашей Родины».

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