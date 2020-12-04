В РФ бюджетников принуждают к вакцинации российским препаратом 1 4.12.2020, 22:23

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ФОТА: DPA / YONHAP

Добровольно прививку от коронавируса хотят сделать менее 10% россиян.

В РФ бюджетников продолжают принуждать к вакцинации отечественным препаратом, выяснило агентство Reuters. Параллельно чиновники в каждом публичном заявлении на эту тему подчеркивают, что это исключительно добровольный процесс.

Более тридцати человек, участвующих в третей фазе испытаний вакцины «Спутник» согласились ответить на вопросы журналистов Reuters. Почти треть из них призналась, что они пришли в клинику не по собственной воле. Все они – сотрудники госучреждений, разговаривать согласились на условиях анонимности. Некоторые отметили, что у них не могут отказаться от участия. Агентство также приводит рабочую переписку чиновника департамента городского имущества Москвы Сергея Мартьянова с подчиненными. В письме, которое оказалось в распоряжении Reuters, он называет саботажем тот факт, что квоты на участие в испытаниях, выделенных его департаменту, оказались незаполненными, а часть сотрудников записались на прививку от гриппа – она не позволит им привиться «Спутником». В Мэрии это пока не прокомментировали. Всем сотрудникам столичной поликлиники N3 просто приказали стать добровольцами под угрозой увольнения. Руководство пояснило, что за этим следит департамент здравоохранения города. Отметим, что по официальным данным, в рамках испытаний вакциной уже привились более 100 тысяч человек.

Опрошенные агентством эксперты отмечают, что в подобных исследованиях есть этические стандарты, которые не допускают каких-либо форм принуждения к участию.

Сегодня же об аналогичных случаях в Москве сообщил и политик Алексей Навальный, упомянув, в частности, компанию Мосгаз. Кроме того, один из столичных педагогов сегодня также рассказал «Эху Москвы» о давлении со стороны руководства по вопросу прививок.

Добровольно прививку от коронавируса хотят сделать менее 10% россиян, это показал опрос исследовательского центра SuperJob. О результатах «Эху Москвы» рассказала его руководитель Наталья Голованова.

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