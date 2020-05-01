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В России выставили счет Италии за «гуманитарную помощь»

  • 1.05.2020, 20:51
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В России выставили счет Италии за «гуманитарную помощь»
Фото: Nicola Fossella/ЕРА

Стало известно, чего хочет Кремль.

Глава комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли получил письмо от своего коллеги из Госдумы РФ Леонида Слуцкого с просьбой снять санкции с России в связи с поставкой гумпомощи Италии. Об этом сообщает итальянское издание Linkiesta (перевод - apostrophe.ua).

Письмо датировано 27 апреля. В нем Слуцкий просит своего итальянского коллегу "сообщить об этом документе итальянским сенаторам" и надавить на Брюссель для снятия санкций.

"Москва выставила счет после того, как в Италию отправили помощь для борьбы с коронавирусом",— отмечает издание.

В письме Слуцкий призывает итальянских политиков "отказаться от деструктивной политики санкций".

Издание называет такое обращение своего рода протестом против решения ООН, которая отказалась отменять санкции против РФ в период пандемии коронавируса.

Украина в начале апреля заблокировала инициированный Россией проект резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с коронавирусом, который предусматривал снятие санкций с РФ.

В марте Россия отправила в Италию 15 самолетов со специалистами и грузом для борьбы с коронавирусом.


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