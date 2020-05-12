Владимир Милов: Читайте реальную правду о коронавирусе на сайте «Хартия-97» 1 12.05.2020, 23:00

5,858

Владимир Милов

Российский политик рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

Российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов на своем YouTube-канале рассказал, почему страны должны вводить карантин. По словам политика, страны, которые не ввели карантин, ожидает коллапс системы здравоохранения. В качестве примера он привел Беларусь, где не введен карантин, и цепочка коронавируса не прерывается.

— Посмотрите, что происходит в Беларуси, где Лукашенко до сих пор находится в жестком отрицалове. Там скрывается реальная смертность [от коронавируса]. Людей хоронят и не дают даже родственникам попрощаться с умершими от коронавируса. Фактически, медики все понимают, но власти запрещают им об этом говорить.

Я бы порекомендовал читать белорусское независимое СМИ «Хартия-97». Сайт в Беларуси блокируют, но вот у нас (в России - прим. Charter97.org) он доступен. Я в России могу открывать «Хартию-97», и вот там очень много реальной правды о том, что в Беларуси происходит.

В Беларуси я бы вообще не доверял никаким официальным цифрам. Там есть только массовые данные о том, что число заразившихся огромное. Невероятная нагрузка на медицинскую систему, людям сознательно не ставят диагноз при смерти от коронавируса, - сказал Милов.