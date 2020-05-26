Минский школьник разработал уникальное средство для заживления ран 2 26.05.2020, 10:11

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Фото: minsknews.by

Этот проект получил немало наград на конкурсах и конференциях.

В нынешнем году ученик гимназии № 38 Арсений Жилко стал победителем республиканского молодежного конкурса инновационных проектов «100 идей для Беларуси» в номинации «Био- и наноиндустрия». Корреспондент агентства «Минск-Новости» расспросила будущего ученого о его изобретении.

С исследовательскими приоритетами десятиклассник уже определился — это однозначно биотехнологии. Современно и перспективно.

— О регенеративной медицине общественность заговорила недавно. То, что раньше казалось фантастикой, сегодня ученые воплощают в лабораториях. Процессы регенерации очень активно исследуют, а открытия последних лет сделали возможными те операции и процедуры, которые считались нереальными, — рассказывает Арсений.

Первые его опыты в регенеративной медицине привели к созданию биополимерного 3D-скаффолда, предназначенного для заживления поверхностных ран. Этот проект принес немало наград на конкурсах и конференциях.

Выглядит разработка как небольшой пористый кружок диаметром 2 см. В применении всё тоже довольно просто: его нужно использовать как накладку, ее фиксируют бинтом на ране или ожоге.

— В биотехнологиях скаффолд означает каркас или временную поддержку, использующуюся для того, чтобы клетки прилипли к нему, — поясняет школьник. — Наша задача — на основе природных компонентов и возобновляемого сырья разработать принципиально новый материал для покрытия и лечения ран и ожогов. За основу взяли два природных полисахарида: пектин (получают из яблок и цитрусовых) и хитозан (из хитина, содержится в панцирях ракообразных, грибах). В качестве антимикробной пропитки использовали биологически активные вещества, их добывают из винограда и коры сосны.

В числе преимуществ ноу-хау — его пористая структура. Это благоприятно для нарастания клеток и газообмена. Также он удобен в применении.

— При удалении лейкопластыря вам будет немного больно из-за его клейких свойств, а скаффолд впитывает физиологические жидкости человека и постепенно превращается в гель, который можно смыть водой, — уточняет Арсений. — Пектиновый скаффолд отличается высокими влагопоглощающими свойствами. Только представьте: он может впитать жидкости до 800 % от собственного объема и растворяется за 3–5 часов. Хитозановый скаффолд действует еще дольше — не менее 10 суток. У него значительно сильнее выражен антимикробный эффект.

Юноша рассчитал и себестоимость одной единицы: она варьируется от 25 до 35 копеек в зависимости от разновидности.

Большую поддержку в научных исследованиях Арсению оказал Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси. Под руководством доцента, кандидата химических наук Ксении Гилевской юноша учился наиболее эффективно проводить эксперименты, анализировать их результаты.

— В моем распоряжении были мощные электронные микроскопы, их не сравнить со школьными. А опыты с условно-патогенной микрофлорой проводил в ламинарном боксе — специальном помещении, оборудованном осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного воздуха. Работа с дорогостоящим оборудованием и общение с высококвалифицированными специалистами — уникальный опыт, — отмечает Арсений.

Интерес к биологии школьник проявлял давно. Пробовал себя в предметной олимпиаде. Однако понял: зубрежка теории — не его. Хотелось больше практики и смелых экспериментов. Так, прошлым летом учитель биологии Елена Колесник предложила ему попробовать себя в научно-исследовательской деятельности. Парень не стал отказываться от такого шанса.

— Практически весь август провел в лабораториях института: сначала делал расчеты, потом ставил опыты. Чуть позже привлек одноклассников к разработке сайта-презентации, посвященного моему проекту, — добавляет Арсений.

Впервые парень представил свое ноу-хау в октябре прошлого года: тогда он принял участие в международном конкурсе «Молодежь в науке», учредитель — Национальная академия наук.

— Было очень познавательно послушать выступления других ребят, презентовавших необычные проекты, — делится впечатлениями школьник.

На инновационном форуме INMAX, который проходил в декабре в Национальной библиотеке, Арсений взял диплом 3-й степени. А с XVI Балтийского научно-инженерного конкурса в Санкт-Петербурге привез диплом 1-й степени от научного жюри и большой хрустальный шар в качестве подарка. В общей сложности парень выступил на шести конкурсах и конференциях. И практически везде с успехом.

Свой проект Арсений готовится представить и на международной конференции:

— Рабочий язык форума английский, поэтому сегодня усиленно занимаюсь, чтобы улучшить свой разговорный English. Заметил: участие в конференциях развивает коммуникативные качества, придает уверенности в себе. Думаю, это неплохие навыки.

Куда поступать, парень пока не определился: выбирает между биологическим факультетом БГУ и Белорусским государственным медицинским университетом.