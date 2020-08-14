По всей Беларуси люди снова выходят на улицы 8 14.08.2020, 9:03

10,258

Сегодня главный лозунг - «Уходи!».

В Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, Лукашенко набрал лишь 13,7%.

9 августа в 33 городах Беларуси прошли массовые акции протеста. 10 августа белорусы продолжили протестовать. 11 августа по всей стране началась Всебелорусская забастовка.

12 августа белорусские женщины вышли на улицы в белой одежде с призывом к властям прекратить насилие. Их поддержали тысячи и тысячи граждан по всей стране.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина также призвала поддержать женщин и проявить солидарность.

Сегодня с самого утра белорусы снова бастуют и выстраиваются в цепи солидарности. Акции протеста проходят по всей стране.

Людей потрясли чудовищные преступления ОМОНа и тюремщиков, о которых рассказали освобожденные из ЦИП на Окрестина. Сейчас главный лозунг на акциях - «Уходи!».

9:44 Минское метро объявило о забастовке с 12.30!

9:42 Солигорские строители зачитали обращение к властям и всем рабочим страны!

9:41 На БелАЭС в Островце тоже начинается забастовка!

9:40 На центральном рынке Пинска тоже забастовка.

9:39 Остановил работу ЖБК «Гроднопромстрой».

9:21 Минский Моторный Завод тоже присоединился к забастовке!

9:20 Живая цепь на Партизанской в Минске.

9:19 Люди становятся в цепи солидарности в Белоозерске.

9:18В Солигорске забастовали рабочие «Реммонтажстрой».

9:13 Рабочие БМЗ бастуют и поддерживают требования народа.

9:12 Бодрое утро в Гродно.

09:11 Нафтан планирует бастовать с 12 часов.

9:10 В Минске люди выстроилось на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро «Институт культуры». В основном это девушки с цветами в руках, многие из них в черном. Проезжающие машины сигналят.

9:09 Забастовали и работники Минэнерго.

9:08 Рабочие Минского электромеханического завода продолжили забастовку. Рабочие идут по улицам Минска, скандируя «Уходи!».

9:07 С самого утра медики стали в цепи солидарности в Минске.