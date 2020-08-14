По всей Беларуси люди снова выходят на улицы

По всей Беларуси люди снова выходят на улицы8
- 14.08.2020, 9:03
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Сегодня главный лозунг - «Уходи!».
В Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, Лукашенко набрал лишь 13,7%.
9 августа в 33 городах Беларуси прошли массовые акции протеста. 10 августа белорусы продолжили протестовать. 11 августа по всей стране началась Всебелорусская забастовка.
12 августа белорусские женщины вышли на улицы в белой одежде с призывом к властям прекратить насилие. Их поддержали тысячи и тысячи граждан по всей стране.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина также призвала поддержать женщин и проявить солидарность.
Сегодня с самого утра белорусы снова бастуют и выстраиваются в цепи солидарности. Акции протеста проходят по всей стране.
Людей потрясли чудовищные преступления ОМОНа и тюремщиков, о которых рассказали освобожденные из ЦИП на Окрестина. Сейчас главный лозунг на акциях - «Уходи!».
9:44 Минское метро объявило о забастовке с 12.30!
9:42 Солигорские строители зачитали обращение к властям и всем рабочим страны!
9:41 На БелАЭС в Островце тоже начинается забастовка!
9:40 На центральном рынке Пинска тоже забастовка.
9:39 Остановил работу ЖБК «Гроднопромстрой».
9:21 Минский Моторный Завод тоже присоединился к забастовке!
9:20 Живая цепь на Партизанской в Минске.
9:19 Люди становятся в цепи солидарности в Белоозерске.
9:18В Солигорске забастовали рабочие «Реммонтажстрой».
9:13 Рабочие БМЗ бастуют и поддерживают требования народа.
9:12 Бодрое утро в Гродно.
09:11 Нафтан планирует бастовать с 12 часов.
9:10 В Минске люди выстроилось на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро «Институт культуры». В основном это девушки с цветами в руках, многие из них в черном. Проезжающие машины сигналят.
9:09 Забастовали и работники Минэнерго.
9:08 Рабочие Минского электромеханического завода продолжили забастовку. Рабочие идут по улицам Минска, скандируя «Уходи!».
9:07 С самого утра медики стали в цепи солидарности в Минске.