Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против режима Лукашенко 10 14.08.2020, 19:31

11,461

Фото: DPA

Политическое решение о введении санкций достигнуто.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении «официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека».

Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, заседание которого проходит в пятницу в Брюсселе.

«Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто», - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».