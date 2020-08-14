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Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против режима Лукашенко

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  • 14.08.2020, 19:31
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Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против режима Лукашенко
Фото: DPA

Политическое решение о введении санкций достигнуто.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении «официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека».

Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, заседание которого проходит в пятницу в Брюсселе.

«Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто», - сказал он.

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