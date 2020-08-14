Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против режима Лукашенко

Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против режима Лукашенко10
- 14.08.2020, 19:31
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Политическое решение о введении санкций достигнуто.
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении «официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека».
Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, заседание которого проходит в пятницу в Брюсселе.
«Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто», - сказал он.