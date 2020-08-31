«Баста!»: План действий на 31 августа 2 31.08.2020, 11:19

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Фото: AFP

Ни даем таракану ни минуты передышки.

Наносим удары по болевым точкам властей. План действий на сегодня от Telegram-канала «Баста!»

Ключевые направления - децентрализованный партизанский протест, расширение забастовок, подготовка массовой стачки 1 сентября.

❗️Партизанский протест

Как показала практика, с акциями, о которых договариваются между собой жители отдельных кварталов или микрорайонов, Саша-таракан бороться не может. К тому моменту, когда приезжают бандиты в черном, люди просто переходят в другое место, заранее договорившись между собой. Он тратит огромные ресурсы на бессмысленные "покатушки" по городу, наши затраты - минимальны.

Продолжаем партизанский протест! Нас должно быть видно по всем городам каждый день. На акциях обмениваемся контактами, знакомимся с соседями, договариваемся о дальнейших мероприятиях.

Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

❗️Расширение забастовок

Рабочим больше, чем всем остальным нужна самоорганизация. Не работать или работать вполсилы - недостаточно. Создем стачкомы на своих предприятиях. Организуем фонды взаимопомощи. Открыто выходим из всех провластных "профсоюзов" и организаций.

Школьники и студенты, завтра - никаких занятий. Договариваемся в чатах классов, факультетов о совместных действиях. Создаем студенческие стачкомы, выдвигаем требования, сообщаем информацию в СМИ.

Горячая линия для всех бастующих - @zabastovka_bel. Пишите, звоните. Поможем в создании стачкомов и первых шагах, свяжем с бастующими в вашем городе или учебном заведении, дадим контакты юристов.

❗️Забастовка 1 сентября

Завтра проводим массовую забастовку. Пусть не работает вообще никто!

👉 Если вы собственник бизнеса — не работайте 1 сентября. Предупредите своих работников и клиентов, что в этот день вы не работаете. Объясните, что так вы выражаете солидарность всему забастовочному движению.

👉 Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Если вы студент — не идите в университет.

👉 Если вы работник завода или предприятия — бастуйте! Проведите собрание, устройте митинг на территории, поговорите с коллегами. За один день никого не уволят, но вы покажете, как много среди вас несогласных.

Пусть в этот день не работают бары, закроются спортзалы и цветочные магазины. Покажем власти, что государство — это и есть мы. И если мы не работаем, то останавливается вся страна.

Для всех ключевых направлений нашей деятельновсти очень важно освещение в СМИ. Присылайте нам на @adm_basta всю информацию, фото и видео о протестах и забастовках в вашем городе!

Один - за всех, и все - за одного!

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