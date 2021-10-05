Telegraph: Коронавирус мог появиться в Ухане уже летом 2019 года 5.10.2021, 9:22

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В это время в китайской провинции резко возросла закупка медицинского оборудования.

Коронавирус, предположительно, уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года, сообщает газета Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Отмечается, что анализ Internet 2.0 был посвящен контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Исследование указывает на то, что расходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли практически вдвое. Авторы отчета подчеркивают, что "значительный рост расходов" был зафиксирован летом 2019 года.

Согласно докладу, увеличение расходов было обусловлено закупками со стороны органов, связанных с контролем и профилактикой заболеваний. Среди них - Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухане, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.

"Мы пришли к выводу, на основе проанализированных данных ... что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухане летом 2019 года ... Мы полагаем, что рост расходов в мае указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения", - цитирует издание исследование.

По данным газеты, результаты анализа уже передали правительственным чиновникам США.

С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.

ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

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