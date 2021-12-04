Вышедшие на протест жители Махачкалы добились своего

Вышедшие на протест жители Махачкалы добились своего1
- 4.12.2021, 17:19
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На махачкалинские улицы вернули газ после протестов.
В Махачкале после протестов жителям 11 многоквартирных домов дали газ, сообщает (РБК ).
"Созданный накануне штаб работал на протяжении всей ночи, чтобы ускорить процесс подачи газа в дома по проспекту Амет-Хана Султана. В течение ночи газ подан в 11 многоквартирных домов. Еще три дома, где завершается поквартирный обход, будут подключены к газу уже сегодня", — рассказали в мэрии.
Газоснобжение восстановят 6 декабря, сообщил мэр Салман Дадаев со ссылкой на газовые службы. Газ был отключён после взрыва и пожара одном из домов на проспекте Амет-Хана Султана 22 ноября.
Работы должны были закончить к 1 декабря, но компания так и не подала газ, объяснив это тем, что не получила доступ в ряд квартир.
Вечером 2 декабря произошла стихийная акция жителей отключённых от газа домов, с требованием вернуть газ.