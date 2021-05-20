закрыть
20 мая 2021, четверг, 14:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Племянник белорусского министра возглавил министерство в правительстве Украины?

1
  • 20.05.2021, 14:00
  • 1,706
Племянник белорусского министра возглавил министерство в правительстве Украины?
фото: svaboda.org

Министерство инфраструктуры возглавил Александр Кубраков.

Верховная рада Украины поддержала предложение правительства о назначении министром инфраструктуры Александра Кубракова, который перед этим возглавлял Государственное агентство «Укравтодор», сообщает «Радыё Свабода».

Во вторник, 18 мая, парламент отправил в отставку предыдущего министра Владислава Криклия, который лоббировал восстановление водного пути от Балтийского до Черного моря через Беларусь. Выступая в парламенте Владислав Криклий заявил, что написал заявление об увольнении по просьбе президента Владимира Зеленского.

Украинские Telegram-каналы еще в прошлом году сообщали, что Александр Кубраков является родным племянником министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, а его родной брат Николай и является отцом нового украинского министра.

Сам Александр Кубраков в своих публичных выступлениях никогда не упоминал о своих белорусских корнях и родственниках. В его официальной биографии отмечается, что он родился в Днепропетровской области в городе Первотравенск в 1982 году. По образованию он маркетолог. Работал по специальности в ряде коммерческих структур, некоторое время работал в Киевской городской государственной администрации. В официальной биографии информация о родителях вообще отсутствует.

Журналисты обратились за комментарием в партию «Слуга народа», от которой он попал в 2019 году в парламент, а потом был назначен на должность председателя Государственного агентства «Укравтодор», но ответа не получила.

Комментируя кадровые перестановки в правительстве, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владислав Криклий, отправленный в отставку, остается в его команде: «к нему много вопросов нет».

О назначении Александра Кубракова украинский президент сказал следующее:

— Нам надо очень быстро строить Украину. Это касается не только дорог. Катастрофа на Украинской железной дороге, это касается морских портов, государственно-частных авиаперевозок. Много вещей, о которых я говорю, не появилось. И это вопрос не только к министру, а и к его команде. Они не смогли, они не успели. Но времени у меня нет. Наиболее мощный человек, который показал настоящий серьезный результат в инфраструктурных проектах, профильных, это Александр Кубраков, поэтому он стал министром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип