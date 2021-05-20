Племянник белорусского министра возглавил министерство в правительстве Украины? 1 20.05.2021, 14:00

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фото: svaboda.org

Министерство инфраструктуры возглавил Александр Кубраков.

Верховная рада Украины поддержала предложение правительства о назначении министром инфраструктуры Александра Кубракова, который перед этим возглавлял Государственное агентство «Укравтодор», сообщает «Радыё Свабода».

Во вторник, 18 мая, парламент отправил в отставку предыдущего министра Владислава Криклия, который лоббировал восстановление водного пути от Балтийского до Черного моря через Беларусь. Выступая в парламенте Владислав Криклий заявил, что написал заявление об увольнении по просьбе президента Владимира Зеленского.

Украинские Telegram-каналы еще в прошлом году сообщали, что Александр Кубраков является родным племянником министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, а его родной брат Николай и является отцом нового украинского министра.

Сам Александр Кубраков в своих публичных выступлениях никогда не упоминал о своих белорусских корнях и родственниках. В его официальной биографии отмечается, что он родился в Днепропетровской области в городе Первотравенск в 1982 году. По образованию он маркетолог. Работал по специальности в ряде коммерческих структур, некоторое время работал в Киевской городской государственной администрации. В официальной биографии информация о родителях вообще отсутствует.

Журналисты обратились за комментарием в партию «Слуга народа», от которой он попал в 2019 году в парламент, а потом был назначен на должность председателя Государственного агентства «Укравтодор», но ответа не получила.

Комментируя кадровые перестановки в правительстве, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владислав Криклий, отправленный в отставку, остается в его команде: «к нему много вопросов нет».

О назначении Александра Кубракова украинский президент сказал следующее:

— Нам надо очень быстро строить Украину. Это касается не только дорог. Катастрофа на Украинской железной дороге, это касается морских портов, государственно-частных авиаперевозок. Много вещей, о которых я говорю, не появилось. И это вопрос не только к министру, а и к его команде. Они не смогли, они не успели. Но времени у меня нет. Наиболее мощный человек, который показал настоящий серьезный результат в инфраструктурных проектах, профильных, это Александр Кубраков, поэтому он стал министром.

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