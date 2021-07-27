закрыть
27 июля 2021, вторник, 9:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Для «Газпрома» и Кремля грядут темные времена

  • 27.07.2021, 7:55
  • 4,972
Для «Газпрома» и Кремля грядут темные времена

В Москве подзабыли о восстаниях на окраинах в XVII—XVIII веках.

В минувшем году по воле пандемического кризиса большинство российских публичных компаний зафиксировали падение чистой прибыли по сравнению с 2019 годом, а кто-то и вовсе ушел в минуса из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. ТОП-5 самых прибыльных публичных компаний в РФ заметно видоизменилась, а лидер 2019 года ПАО «Газпром» и вовсе вылетел за пределы этого списка, сократив размер чистой прибыли почти в девять раз — с 1,2 трлн руб. до 135 млн руб.! Поговаривают, что у монополиста нет все так плохо, как малюют на бумаге ее финансисты, и часть денег просто прячется с помощью двойной бухгалтерии. Уже давно были описаны теневые схемы газпромовских дочек по минимизации налогов, и хед-офис тоже не пасет задних. После скандальной смены аудитора, которым до 2015 года была фирма из «большой четверки» PricewaterhouseCoopers, «Газпром» стал непрозрачен, и вообще трудно понять чем дышит компания, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Ходит масса слухов, что завеса таинственности над «Газпромом» связана с исчерпанием газовых ресурсов на эксплуатируемых им месторождениях, и очень даже может возникнуть ситуация, когда появится большой дефицит газа для исполнения международных газовых контрактов. В условиях, когда «Газпром» разрывается между «Северными потоками» и «Силой Сибири» вполне вероятна ситуация, что в грядущие суровые зимы для какой-то из труб газа будет недоставать.

Не вселяют оптимизма и свежие прогнозы серого кардинала российской энергетики Анатолия Чубайса. Он давеча сделал сенсационное заявление: российская экономика может лишиться 10% ВВП из-за отказа мировых экономик от использования ископаемого топлива. ЕС к 2050 году декларирует достижение «углеродной нейтральности». США и Китай также сокращают потребление углеводородов и угля. Происходит глобальный энергетический переход на безопасные и главное возобновляемые источники энергии, такие как водород, ветер и солнце.

По мнению Чубайса из-за этих трендов будет нанесен колоссальный удар по российскому сырьевому экспорту, а они совокупно формируют 40% российского ВВП и дают львиную долю бюджета. Следует ожидать дефицита средств на реализацию не только нацпроектов, но даже на банальное финансирование самых базовых социальных расходных статей. Российское общество уже не вернется к прежним тучным годам, и его ждет период повышенной политической турбулентности.

Но пока той же самой богатейшей российской корпорации фиолетово на проблемы глубинного народа. Хотя в регионах уже нависают признаки народных восстаний.

Перед выборами в Госдуму неспокойная ситуация наблюдается в Башкортостане. Недавно в городе Сибай лидер общественного движения «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров направил жалобу на 248 страниц в Европейский суд по правам человека. Госорганы скрывали данные о превышениях уровня загрязнения воздуха от жителей, а российские суды «признали это законным», не удовлетворив требования общественников. С 2018 года из-за пожаров, тления отвалов и других аварий на Сибайском карьере люди не могут дышать и чувствуют постоянное зловоние.

К инициативам и движению сибайцев присоединились и жители Салавата. Здесь их травит ООО «Газпром нефтехим Салават», наносящее непоправимый ущерб экологии и здоровью людей. Местные мучаются от духоты и жары, но вынуждены запирать окна, чтобы не отравится токсическими выбросами. В минэкологии Башкирии, прокуратуре, Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре проблемы не замечают, называя ее надуманной.

Решалы из «Газпрома» держат на коротком поводке чиновничью свору и она на все закрывает глаза, становясь соучастником удушения жителей Башкирии. Подзабыли о восстаниях башкир в XVII—XVIII веках. Придется освежать память. Для «Газпрома» и Кремля грядут темные времена из-за такого похабного отношения к потребностям россиян. Похоже Миллеру не сносить головы...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР