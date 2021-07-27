Для «Газпрома» и Кремля грядут темные времена 27.07.2021, 7:55

4,972

В Москве подзабыли о восстаниях на окраинах в XVII—XVIII веках.

В минувшем году по воле пандемического кризиса большинство российских публичных компаний зафиксировали падение чистой прибыли по сравнению с 2019 годом, а кто-то и вовсе ушел в минуса из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. ТОП-5 самых прибыльных публичных компаний в РФ заметно видоизменилась, а лидер 2019 года ПАО «Газпром» и вовсе вылетел за пределы этого списка, сократив размер чистой прибыли почти в девять раз — с 1,2 трлн руб. до 135 млн руб.! Поговаривают, что у монополиста нет все так плохо, как малюют на бумаге ее финансисты, и часть денег просто прячется с помощью двойной бухгалтерии. Уже давно были описаны теневые схемы газпромовских дочек по минимизации налогов, и хед-офис тоже не пасет задних. После скандальной смены аудитора, которым до 2015 года была фирма из «большой четверки» PricewaterhouseCoopers, «Газпром» стал непрозрачен, и вообще трудно понять чем дышит компания, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Ходит масса слухов, что завеса таинственности над «Газпромом» связана с исчерпанием газовых ресурсов на эксплуатируемых им месторождениях, и очень даже может возникнуть ситуация, когда появится большой дефицит газа для исполнения международных газовых контрактов. В условиях, когда «Газпром» разрывается между «Северными потоками» и «Силой Сибири» вполне вероятна ситуация, что в грядущие суровые зимы для какой-то из труб газа будет недоставать.

Не вселяют оптимизма и свежие прогнозы серого кардинала российской энергетики Анатолия Чубайса. Он давеча сделал сенсационное заявление: российская экономика может лишиться 10% ВВП из-за отказа мировых экономик от использования ископаемого топлива. ЕС к 2050 году декларирует достижение «углеродной нейтральности». США и Китай также сокращают потребление углеводородов и угля. Происходит глобальный энергетический переход на безопасные и главное возобновляемые источники энергии, такие как водород, ветер и солнце.

По мнению Чубайса из-за этих трендов будет нанесен колоссальный удар по российскому сырьевому экспорту, а они совокупно формируют 40% российского ВВП и дают львиную долю бюджета. Следует ожидать дефицита средств на реализацию не только нацпроектов, но даже на банальное финансирование самых базовых социальных расходных статей. Российское общество уже не вернется к прежним тучным годам, и его ждет период повышенной политической турбулентности.

Но пока той же самой богатейшей российской корпорации фиолетово на проблемы глубинного народа. Хотя в регионах уже нависают признаки народных восстаний.

Перед выборами в Госдуму неспокойная ситуация наблюдается в Башкортостане. Недавно в городе Сибай лидер общественного движения «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров направил жалобу на 248 страниц в Европейский суд по правам человека. Госорганы скрывали данные о превышениях уровня загрязнения воздуха от жителей, а российские суды «признали это законным», не удовлетворив требования общественников. С 2018 года из-за пожаров, тления отвалов и других аварий на Сибайском карьере люди не могут дышать и чувствуют постоянное зловоние.

К инициативам и движению сибайцев присоединились и жители Салавата. Здесь их травит ООО «Газпром нефтехим Салават», наносящее непоправимый ущерб экологии и здоровью людей. Местные мучаются от духоты и жары, но вынуждены запирать окна, чтобы не отравится токсическими выбросами. В минэкологии Башкирии, прокуратуре, Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре проблемы не замечают, называя ее надуманной.

Решалы из «Газпрома» держат на коротком поводке чиновничью свору и она на все закрывает глаза, становясь соучастником удушения жителей Башкирии. Подзабыли о восстаниях башкир в XVII—XVIII веках. Придется освежать память. Для «Газпрома» и Кремля грядут темные времена из-за такого похабного отношения к потребностям россиян. Похоже Миллеру не сносить головы...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».