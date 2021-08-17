Ученые выяснили предназначение таинственного «камня Артура» в Англии 17.08.2021, 8:09

Знаменитый памятник эпохи неолита датируется примерно 3700 годом до новой эры.

Камень Артура (Маен Кита на валлийском языке) - погребальная камера эпохи неолита, сделанная из огромных каменных плит, расположенная на холмах над Золотой долиной в графстве Херефордшир на западе Англии. Сегодня уцелели только большие камни внутренней камеры, но когда-то они были покрыты длинным земляным холмом, пишет «Вокруг света. Украина».

Археологи наконец-то выяснили, как появился Камень Артура, знаменитый памятник эпохи неолита, датируемый примерно 3700 г. до н.э.

Ранее на этом особо охраняемом месте, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, ни разу не проводились раскопки. Но, поскольку в других подобных местах в этом регионе при раскопках обнаруживались человеческие останки, это позволяло предположить, Камень Артура – остатки какой-то гробницы.

Различные мифы, окружающие камень, связаны с легендарным королем Артуром, а также с валлийским епископом VI века, св. Давидом, который, как говорят, разбил камень ударом своего меча, возмущенный языческим поклонением ему местных друидов.

Однако, помимо этих мифов и легенд, историкам и археологам было не с чем работать. И первые настоящие раскопки немного южнее памятника раскрыли другую историю, которая простирается далеко за пределы одиночного холма.

Результаты, уже подготовленные для публикации в рецензируемом журнале, предполагают, что камень Артура когда-то был частью гораздо более обширного церемониального ландшафта.

Археологи говорят, что, когда гробница была построена впервые, она, вероятно, была покрыта насыпью из спрессованного дерна с рядом столбов, которые удерживали ее на месте. Этот длинный холм простирался до ближайшего поля, но со временем он разрушился. Затем курган перестроили с несколько иной ориентацией. Второе строение указывало на область между холмом Скиррид и холмом Гаруэй, в то время как первый курган, вероятно, был обращен к холму Дорстон.

В 2013 году на склоне холма Дорстон было обнаружено три подобных кургана с двумя «залами мертвых», построенных примерно 6000 лет назад. Дата, структура и ориентация Камня Артура позволяют предположить, что эти два участка на склоне холма были тесно связаны.

«Каждый из этих трех курганов был построен на месте большого деревянного здания, которое было намеренно сожжено», — говорит археолог Джулиан Томас из Манчестерского университета. «Горная гряда между Золотой долиной и долиной Уай теперь раскрывается как место, где находится интегрированный церемониальный ландшафт эпохи неолита».

Камень Артура — не единственное необычное нагромождение камней, найденное в Великобритании, но, вероятно, самое известное. Несмотря на то, что его создание требовала больших усилий, его внешний вид несколько обманчив. Вместо того, чтобы складывать эти большие камни друг на друга, строители выкопали землю под основной скалой, чтобы опорные камни могли скользить под ней. Затем сверху был добавлен длинный холм из земли, простирающийся до самого поля на юг, где и проводились недавние раскопки.

То, что осталось сегодня, вероятно, является лишь частью того, что когда-то существовало.

«Хотя Камень Артура является культовым мегалитическим памятником международного значения, его происхождение до сих пор было неясным», — говорит Томас в интервью, опубликованном на сайте Манчестерского университета. «Возможность пролить свет на эту удивительную гробницу, возраст которой составляет 5700 лет, является захватывающей и помогает рассказать историю нашего происхождения».

Зависший на высоте 60 метров над ущельем, мост короля Артура восстановил старинную переправу между материковой частью и замком Тинтагель, в окрестностях которого был рожден легендарный британский король.

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